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İstanbul Emniyeti "Yeditepe Huzur" uygulması için düğmeye bastı! 5 bin polisin katılımıyla dev operasyon!

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2018 21:20 | Son Güncelleme

İstanbul'da, "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması kapsamında, 39 ilçede toplamda 5 bin polisin katılımıyla denetim gerçekleştiriliyor.

İstanbul Emniyeti "Yeditepe Huzur" uygulması için düğmeye bastı! 5 bin polisin katılımıyla dev operasyon!

İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan koordinasyonunda kent genelinde 5 bin polisin katılımıyla, Yeditepe Huzur Uygulaması-11, saat 20.00'de başladı.

Uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeli ile ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik, Mali Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Kaçakçılık, Organize Suçlarla Mücadele ve Deniz Limanı şubelerinin yanı sıra, özel harekat ve çevik kuvvet ekipleri katılıyor.

POLİS HELİKOPTERİ HAVADAN DESTEK VERİYOR

Trafik kontrollerinin de yapıldığı uygulamaya polis helikopteri de destek veriyor.

Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde, aranan şahıslar, silah, bıçak ve uyuşturucu madde taşıyanlar üzerinde duruluyor.

Uygulama saat 23.59'a kadar sürecek.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bu uygulamalar huzur vermez, insanların huzurunu bozuyor. İnsanlar bıktı artık. Sokağa çık sürekli GBT uygulaması. Mekanda eşinle çocuklarınla yemek yiyorsun içeriye 20 polis giriyor kimlikleri topluyor. Afrika ülkelerinde bile yok bu çağ dışı uygulama. Bu teknoloji ortamında hâlâ GBT sorgusu yapılmasını çağ dışı buluyorum. Ayrıca bu huzur uygulamalarında kaç tane büyük suçlu yakalanmış. Sayın Cumhurbaşkanım bu uygulamalar huzur bozucu lütfen çare bulun. Emniyet teşkilatımıza da başarılar dilerim.
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