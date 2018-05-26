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İSTANBUL EMNİYETİ’NDE 67 POLİS ÜST RÜTBELERE TERFİ ETTİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2018 17:09 | Son Güncelleme

Haber: Çağatay KENARLI / İSTANBUL DHA İstanbul Emniyet Müdürlüğünde toplam 67 Emniyet müdürü ve emniyet amiri bir üst rütbeye terfi etti.

Haber: Çağatay KENARLI / İSTANBUL DHA
İstanbul Emniyet Müdürlüğünde toplam 67 Emniyet müdürü ve emniyet amiri bir üst rütbeye terfi etti.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde Anadolu Yakası'ndan sorumlu il emniyet müdür yardımcısı olanak görev yapan ikinci sınıf emniyet müdürü Turgay Aytepe bir üst rütbeye terfi ederek, birinci sınıf emniyet müdürü oldu. 24 üçüncü sınıf emniyet müdürü, 25 dördüncü sınıf emniyet müdürü ile 17 emniyet amiri bir üst rütbelere yükseldi.

24 EMNİYET MÜDÜRÜ 2. SINIFA YÜKSELDİ
Terörle Mücadele Şube Müdürü Kayhan Ay, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Murat Mutlu, Asayiş Şube Müdürü Ahmet Cengiz Koçak, Foto Film Şube Müdürü Koray Şensoy, Pasaport Şube Müdürü Murat Ellik, Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Hakan Demir, Çevik Kuvvet Şube Müdürü Muharrem Yazgan, Personel Şube Müdürü Ömer Kumlu ve Atatürk Havalimanı Şube Müdürü Emre Erdoğan ile Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürü Caner Coşar, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürü İsmail Kılıç, Şişli İlçe Emniyet Müdürü Murat Turhan, Başakşehir İlçe Emniyet Müdürü Levent Binici ve Üsküdar İlçe Emniyet Müdürü Gürhan Kaya’nın da aralarında bulunduğu 24 üçüncü sınıf emniyet müdürü ikinci sınıf emniyet müdürlüğüne terfi etti.

25 EMNİYET MÜDÜRÜ 3. SINIFA YÜKSELDİ
İstihbarat Şube Müdürü İlker Küçükhıdır, Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürü Necati Aktuğ Şahin, Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürü Nilgün Selvi, Bütçe Şube Müdürü Filibya Saral, Strateji Geliştirme Şube Müdürü Esma Zeyrek Şirin ve Muhabere Elektronik Şube Müdürü Hüseyin Selman’ın arasında bulunduğu 25 dördüncü sınıf emniyet müdürü üçüncü sınıf emniyet müdürü oldu.

17 EMNİYET AMİRİ MÜDÜR OLDU
İstihbarat Şube Müdür Yardımcı Vekili Ali Kesikoğlu, Esenyurt Devriye Ekipler Amiri Korhan Karaarslan, Esenyurt Kıraç Polis Merkezi Amiri Serkan Arslan, Çekmeköy İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Hüseyin Kaya, Belge Yönetimi Şube Müdür Vekili İsmet Emirza ve Hudut Kapıları Büro Amiri Deniz Halıcı Çelik’in de aralarında bulunduğu 17 emniyet amiri bir üst rütbeye terfi ederek dördüncü sınıf emniyet müdürü oldu.

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