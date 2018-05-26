HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

İstanbul Emniyeti’nde 67 polis üst rütbelere terfi etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2018 18:10 | Son Güncelleme

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğünde toplam 67 Emniyet müdürü ve emniyet amiri bir üst rütbeye terfi etti.

Çağatay KENARLI / İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL Emniyet Müdürlüğünde toplam 67 Emniyet müdürü ve emniyet amiri bir üst rütbeye terfi etti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde Anadolu Yakası'ndan sorumlu il emniyet müdür yardımcısı olanak görev yapan ikinci sınıf emniyet müdürü Turgay Aytepe bir üst rütbeye terfi ederek, birinci sınıf emniyet müdürü oldu. 24 üçüncü sınıf emniyet müdürü, 25 dördüncü sınıf emniyet müdürü ile 17 emniyet amiri bir üst rütbelere yükseldi. 24 EMNİYET MÜDÜRÜ 2. SINIFA YÜKSELDİ Terörle Mücadele Şube Müdürü Kayhan Ay, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Murat Mutlu, Asayiş Şube Müdürü Ahmet Cengiz Koçak, Foto Film Şube Müdürü Koray Şensoy, Pasaport Şube Müdürü Murat Ellik, Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Hakan Demir, Çevik Kuvvet Şube Müdürü Muharrem Yazgan, Personel Şube Müdürü Ömer Kumlu ve Atatürk Havalimanı Şube Müdürü Emre Erdoğan ile Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürü Caner Coşar, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürü İsmail Kılıç, Şişli İlçe Emniyet Müdürü Murat Turhan, Başakşehir İlçe Emniyet Müdürü Levent Binici ve Üsküdar İlçe Emniyet Müdürü Gürhan Kaya’nın da aralarında bulunduğu 24 üçüncü sınıf emniyet müdürü ikinci sınıf emniyet müdürlüğüne terfi etti. 25 EMNİYET MÜDÜRÜ 3. SINIFA YÜKSELDİ İstihbarat Şube Müdürü İlker Küçükhıdır, Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürü Necati Aktuğ Şahin, Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürü Nilgün Selvi, Bütçe Şube Müdürü Filibya Saral, Strateji Geliştirme Şube Müdürü Esma Zeyrek Şirin ve Muhabere Elektronik Şube Müdürü Hüseyin Selman’ın arasında bulunduğu 25 dördüncü sınıf emniyet müdürü üçüncü sınıf emniyet müdürü oldu. 17 EMNİYET AMİRİ MÜDÜR OLDU İstihbarat Şube Müdür Yardımcı Vekili Ali Kesikoğlu, Esenyurt Devriye Ekipler Amiri Korhan Karaarslan, Esenyurt Kıraç Polis Merkezi Amiri Serkan Arslan, Çekmeköy İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Hüseyin Kaya, Belge Yönetimi Şube Müdür Vekili İsmet Emirza ve Hudut Kapıları Büro Amiri Deniz Halıcı Çelik’in de aralarında bulunduğu 17 emniyet amiri bir üst rütbeye terfi ederek dördüncü sınıf emniyet müdürü oldu.

PARTNERDünyanın en zehirlisi Antalya'daDünyanın en zehirlisi Antalya'da
Büyük Menderes'te balıkların ardından diğer canlılar da tehlikedeBüyük Menderes'te balıkların ardından diğer canlılar da tehlikede
Bursa’dan Iğdır ve Doğubayazıt’a kardeşlik köprüsüBursa’dan Iğdır ve Doğubayazıt’a kardeşlik köprüsü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Başbakan Binali Yıldırım Bursa Valisi'nden sele ilişkin bilgi aldı

Başbakan Binali Yıldırım Bursa Valisi'nden sele ilişkin bilgi aldı

Polis arabasındaki iğrenç olayda yeni gelişme

Polis arabasındaki iğrenç olayda yeni gelişme

Lily Allen itiraf etti! Olay oldu

Lily Allen itiraf etti! Olay oldu

Dilan Çiçek Deniz'in estetiksiz hali olay oldu

Dilan Çiçek Deniz'in estetiksiz hali olay oldu

Pankart kavgası sonrası flaş gelişme! Ankara Valiliği açıkladı

Pankart kavgası sonrası flaş gelişme! Ankara Valiliği açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim startını verdi: Bir müjdem var

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim startını verdi: Bir müjdem var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce yine solu eleştirdi!

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce yine solu eleştirdi!

ÖSYM'den açıklama: Sayıştay Eleme Sınavı arıza nedeniyle erteledi

ÖSYM'den açıklama: Sayıştay Eleme Sınavı arıza nedeniyle erteledi

Bakan Faruk Özlü yerli otomobilin adresini açıkladı: Çok sayıda talep var ama Filyos'un şansı yüksek

Bakan Faruk Özlü yerli otomobilin adresini açıkladı: Çok sayıda talep var ama Filyos'un şansı yüksek

İstanbul Emniyet'inde terfi fırtınası! 50 Müdür terfi etti, yeni atamalar yolda

İstanbul Emniyet'inde terfi fırtınası! 50 Müdür terfi etti, yeni atamalar yolda

Son dakika! Meteoroloji'den Ankara için sağanak uyarısı! İşte son hava durumu raporu

Son dakika! Meteoroloji'den Ankara için sağanak uyarısı! İşte son hava durumu raporu

İYİ Parti lideri Meral Akşener Çorum mitinginde TRT'ye çok sert yüklendi: TRT'yi satacağım parasını size vereceğim

İYİ Parti lideri Meral Akşener Çorum mitinginde TRT'ye çok sert yüklendi: TRT'yi satacağım parasını size vereceğim

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.