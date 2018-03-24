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İstanbul Emniyetinden şehidin bebeğine doğum günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2018 13:58 | Son Güncelleme

Vezneciler saldırısında şehit olan polis memuru Cihan Karagözlü'nün ölümünden sonra doğan ve Bilal Cihan ismi verilen oğlunun bir yaşına girmesi dolayısıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğünce doğum günü programı yapıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Vezneciler'deki terör saldırısında şehit olan polis memuru Cihan Karagözlü'nün ölümünden sonra doğan ve Bilal Cihan ismi verilen oğlunun doğum günü kutlandı.

Zeytinburnu Polis Eğitim ve Kongre Merkezinde (PEKOM) yapılan doğum günü programına, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve eşi Müberra Çalışkan, İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Faik Ozan Karadağ, Zeytinburnu Emniyet Müdürü Cenk Özmen, Bakırköy Emniyet Müdürü Erdem Torlak ile Bilal Cihan bebeğin annesi Gülçin Karagözlü, dedeleri Zeki Karagözlü ve Metin Turan, babaannesi Mükerrem Karagözlü ve amcası Yasin Hakan Karagözlü ile şehidin mesai arkadaşları katıldı.

Programda, 1 yaşına basan Bilal Cihan bebek için pasta kesen Mustafa Çalışkan, "Ülkemizin ocağı tütüyor ve başımız dik şekilde bağımsız yaşıyoruz. Bağımsızlığımızı ve rahatlığımızı şehitlerimize borçluyuz. Allah bir vatan evladını alırken binini veriyor. Bilal Cihan şehit yavrusu olarak yetişecek. Devletin özel emaneti olarak yetişecek. İnşallah Bilal Cihan da babası gibi güzel hizmetlerde bulunacak." dedi.

Mustafa Çalışkan, anne ve bebeğe hediye takdim etti.

Program, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

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istanbul PEKOM Zeytinburnu Polis Eğitim ve Kongre Merkezinde

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