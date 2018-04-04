İSTANBUL EMNİYETİNE ANAOKULU VE KADIN POLİSLER İÇİN MOBİL ÇÖZÜM OTOBÜSÜ

*İstanbul Emniyet Müdürlüğü, polis çocukları için Vatan Caddesi'ndeki yerleşke bahçesine Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı anaokulu açıldı.
*"Kadın personellerle ilgili pozitif ayrımcılık yapıyoruz" diyen Çalışkan Mobil kabin projesini de tanıttı.
Çağatay KENARLI / İstanbul DHA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, yoğun tempoda çalışan polis memurlarının çocukları için anaokulu açtı. Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatıyla Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü'nün çalışmalarıyla hayata geçirilen projede Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı anaokuluna 'Son Kale Anadolum Anaokulu' ismi verildi.
KADIN POLİSLERİN İSTEĞİ SONRASI ANAOKULU AÇILDI
Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan yaptığı konuşmada, “Personellerimizle ilgili neler yaparız konusunda düşünürken, bayan personelimizin sorunlarını öğrenmek için bir çalışma yaptık. Bu çalışmada bize 7-8 sorun ulaştı. Bunlardan çoğu çözdük. Özellikle kadın personellerin görevlerde çocuklarını yalnız bırakmasının sorun olduğunun belirtilmesi üzerine imkanlarımızı zorlayarak bunu çözdük. Bu anaokulumuz İstanbul'da şuan tek, yakın zamanda ise ikinci anaolulunu da Üsküdar'da açacağız" dedi.
GÖREVDEKİ KADIN PERSONELE MOBİL ÇÖZÜM OTOBÜSÜ
Gelen sorunlar arasında, kadın polislerin uzun görevlerde yemek ve elbise değişimi gibi konularda yaşandığı yönünde yoğun bir talep geldiğini belirten Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, bu sorunun çözümü için İETT ile ortak bir proje yürüterek, kadın polislerin üstlerini değiştirebilecekleri ve yemek yiyebilecekleri bir mobil çözüm otobüsü hazırlatarak basın mensuplarına tanıttı.
Görüntü Dökümü
---------
-Emniyet Müdürünün çocukları sevmesi
-Anaokulu açılışı öncesi dua edilmesi
-Çalışkan'ın konuşması
-Anaokulunun açılması
-Çocuklar ve Çalışkan'ın okulu gezmesi
-Çalışkan'ın kadın polisler için yapılan otobüs hakkında bilgi alması
-Detaylar
Emekliye ayrılan vali böyle veda etti
ABD kararını verdi! Suriye'deki Amerikan askerleri...
FETÖ taktik değiştirdi! Yurt dışındaki yöneticiler kaçırılıyor
AK Parti hareketlendi! Kabine revizyonu mu geliyor?
Trump: Çin'le ticaret savaşında değiliz, bizim aptallar o savaşı uzun yıllar evvel kaybetti
Bu halde dünyaya geldi, doktorun söyledikleri şoke etti
Adana'da mide bulandıran olay! Polis ekipleri gözlerine inanamadı
Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün: Göl havzası büyük bir tehdit altında
Kızına evlilik teklif edilirken bakın o pankartla ne yaptı
İstanbul için sürpriz aday! 2019 seçiminde kullanacağı sloganını da açıkladı
Hepatit B araştırması korkunç gerçeği gözler önüne serdi
WhatsApp'ta yeni özellik! Artık çok kolay...
Güçlü bir OnePlus'a hazır olun! OnePlus 6'nın özellikleri sızdırıldı
Okuyucu Yorumları 0 yorum