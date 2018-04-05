İstanbul Emniyetine şehitler panosu

İSTANBUL (AA) - İstanbul’da bugüne kadar şehit düşen 410 polis anısına, emniyet yerleşkesi içinde şehitlerin adlarının yazılı olduğu üç boyutlu pano yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce, Türk Polis Teşkilatı’nın 173'üncü kuruluş yıl dönümü kutlamaları, çeşitli anma ve etkinlik programlarıyla sürerken, kentte bugüne kadar şehit olan emniyet mensupları da unutulmadı.

Görevleri sırasında şehit düşen 410 kahraman polisin ismi, emniyetin Vatan yerleşkesine İstanbul haritası şeklinde yapılan üç boyutlu ışıklı panoya yazıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görevli bir kadın mimar tarafından hazırlanan projede, şehitlerin isimlerinin üst kısmında ise "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez" yazısı yer alıyor.