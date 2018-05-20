İstanbul-Erzurum uçağına havada yıldırım çarptı!

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan akşam saatlerinde Erzurum'a gitmek üzere kalkış yapan Anadolu Jet Havayolları'na ait yolcu uçağına havada yıldırım isabet etti. Yolcularda korku ve paniğe neden olan olay sonrası uçak, Trabzon Havalimanı'na saat 19.55'te acil iniş yaptı. Uçağın havalimanında yapılan kontrollerinde herhangi bir teknik arıza oluşmadığı belirlendi. Uçak yakıt ikmali yaptıktan bir süre sonra yeniden havalanarak Erzurum Havalimanı'na sorunsuz iniş gerçekleştirdi.

2 YOLCU KARAYOLU İLE DEVAM ETTİ

Bu arada çoğunluğu Bursa'daki karşılaşmadan dönen Erzurumspor taraftarlarının yer aldığı uçakta yaşanan panik nedeniyle, 2 yolcunun karayolu ile seyehatini tamamlamak üzere Trabzon Havalimanı'nda indiği öğrenildi.



