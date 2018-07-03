İstanbul Esenyurt'ta Suriye uyruklu bir kişi su kanalına düştü

İstanbul'daki olay dün akşam saatlerinde Esenyurt Talatpaşa Mahallesi Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre atık su kanalı çevresinde tahta parçası toplayan Suriye uyruklu bir kişi, dengesini kaybederek yaklaşık 10 metreden atık su kanalına düştü.
Baygınlık geçiren kişi sudan çıkamadı. Suriyelinin yardımına ilk önce çevredeki vatandaşlar yetişti. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi de sevk edildi. İtfaiye ve çevredekilerin yardımıyla düştüğü yerden çıkarılan kişi, Esenyurt Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
DHA
Küçük Leyla nasıl öldü? Vali Elban, Leyla Aydemir'in ölüm nedenini açıkladı! Otopsi raporunda dikkat çeken detaylar
Orta Çağ'da tecavüzcülere uygulanan cezalar nelerdi?
Alaattin Çakıcı'dan yeni açıklama! Yine tehdit etti
Yeni 'seçim' anketi! Seçim sonrası ilk kez paylaşıldı
Yerel seçim öne alınacak mı? AK Partili isim açıkladı
Öldüğü zannedilen kadın morgda canlı bulundu
Herkes onu konuşuyor!
Hakkari'de köpeğin gözlerini oyup, ölüme terk ettiler!
Düzce'nin Gümüşova ilçesinde işçiler arasında kavga çıktı! Ölüler ve yaralılar var
ABD Maslahatgüzarı Philip Kosnett duyurdu: YPG Münbiç'te durumu anladı, işbirliği yapacak
WhatsApp kullanıcılarına müjde! Artık kontrol size geçti…
Liseye girişte kontenjanlar ve il sıralaması belli oldu! Sonuçlar e-okul'da
Prostat kanseri ile ilgili bilinen yanlışlar
Okuyucu Yorumları 1 yorum