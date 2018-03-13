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İstanbul Fatih'te korkutan patlama! Yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2018 11:12 | Son Güncelleme

Fatih'te bir dairede doğalgaz patlaması sonucu yangın çıktı. Patlama sonucu 1'i bebek 4 kişi yaralandı. Son dakika habere göre, itfaiyenin olay yerindeki çalışması devam ediyor

Derviş Ali Mahallesi Dilmaç Sokak'ta çalışma sırasında doğal gaz borusunda henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu. Patlamanın ardından yangın çıkarken, ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.

Olay yerine gelen polis ekiplerinin çevre güvenliğini almasının ardından itfaiye de yangını söndürme çalışmalarına başladı. Yaralılara ilk müdahale olay yerindeki sağlık ekibi tarafından yapıldı.

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İGDAŞ'dan yapılan açıklamada, bir altyapı kuruluşu ekiplerinin bölgede yaptığı çalışma sırasında doğal gaz hattına zarar verildiği belirtilerek, hasar nedeniyle yangın meydana geldiği kaydedildi.

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187 Doğalgaz Acil hattında yapılan ihbar üzerine İGDAŞ ekiplerinin bölgeye sevk edildiği ifade edilen açıklamada, gerekli tedbirlerin alınmasının ardından gaz akışının kesildiği bildirildi.

AA

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Anahtar Kelimeler:
Fatih istanbul doğalgaz patlama

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