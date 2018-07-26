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"İstanbul Form Tutuyor" projesi hayata geçiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 15:00 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, sağlıklı yaşamı destekleme ve kişilerin sağlık problemlerine çözüm getirebilmek amacıyla "İstanbul Form Tutuyor" projesini hayata geçirecek - Florya ve Caddebostan sahillerinde düzenlenecek programlarda İstanbullular; sağlık seminerleri, spor etkinlikleri ve ünlü sanatçıların konserleriyle festival tadında keyifli zaman geçirecek

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi, sağlıklı yaşamı destekleme ve kişilerin bu alandaki problemlerine çözüm üretebilmek amacıyla "İstanbul Form Tutuyor" projesi hazırladı.

Proje kapsamında düzenlenecek programlara katılanlar; spor etkinlikleri, uzmanlar tarafından bilgi verilecek sağlık seminerleri ve ünlü sanatçıların konserleriyle keyifli vakit geçirecek.

Belediyeden alınan bilgiye göre, bu projeyle sporu tabana yaymak ve vatandaşlara aktivite edinme alışkanlığı kazandırmak amaçlanıyor. Proje kapsamında gerçekleştirilecek etkinliklerle İstanbulluların bir araya getirilmesi hedefleniyor.

Proje, Anadolu Yakası'nda Caddebostan Sahili ve Avrupa Yakası'nda Florya Sahili'nde 29 Temmuz Pazar günü eş zamanlı başlayacak ve 18 gün sürecek.

Proje kapsamında Dr. Ender Saraç ve Diyetisyen Taylan Kümeli, vatandaşlarla buluşarak bilinçlendirme ve sağlıklı yaşam farkındalığı kazandırmak amacıyla açık hava seminerleri düzenleyecek.

Her gün farklı noktada 1,5 saat "Doğru beslenme ve sağlıklı yaşam" semineri verecek olan Saraç ve Kümeli, günlük seçecekleri 40'ar vatandaşı kendi muayenehanelerinde gerekli görülen test ve tahliller doğrultusunda tedavi edecek.

"İstanbul Form Tutuyor" programı gündüz saatlerinde başlayacak. Seminerlerin öncesinde ve sonrasında çeşitli spor aktiviteleri, eğlenceli etkinlikler, DJ müzik performansları ve konserler düzenlenecek.

4 hafta sonu boyunca İstanbullular hem spor yapacak hem bilinçlenecek hem de festival tadında keyifli zaman geçirecek.

Belediyenin Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Kültür Daire Başkanlığı ve Spor İstanbul'un iş birliğiyle düzenlenecek proje kapsamında sağlıklı yaşam teşvik edilecek ve böylece vatandaşlara farkındalık kazandırılacak.

Vatandaşlara sağlık seminerlerinin yanı sıra pilates, fitness, zumba ve daha pek çok sportif aktivitenin sunulacağı proje, 18 Ağustos'ta sona erecek.

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