İstanbul Gazeteciler Derneği'nde görev dağılımı

İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Gazeteciler Derneği (İGD) yeni yönetimi görev dağılımı yaptı.
12. Olağan Genel Kurul'unun tüzük gereği yapılan toplantısı en yaşlı yönetim kurulu üyesi sıfatı ile Mustafa Dolu başkanlığında açıldı. Daha sonra yönetim kurulu üyeleri oy birliği ile Mehmet Mert'i, Yönetim Kurulu Başkanlığına getirdi. Başkan Vekiliğine Mustafa Dolu, genel sekreterliğe Selçuk Onur, saymanlığa Mehmet Remzi Tanış, başkan yardımcılıklarına ise Celal Karali, Hüseyin Çetiner ve Leyla Peker oy birliği ile getirildi.
İGD'ye yeniden başkan seçilen Mehmet Mert toplantıda, yeni yönetim kurulunun görev süresince gündeme alacağı faaliyeterle ilgili bilgiler verdi.
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