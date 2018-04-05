HABER

İstanbul Gazeteciler Derneği'nde görev dağılımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 15:01 | Son Güncelleme

İSTANBUL  Gazeteciler Derneği (İGD)  yeni yönetimi görev dağılımı yaptı.

İstanbul Gazeteciler Derneği'nde görev dağılımı

İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Gazeteciler Derneği (İGD) yeni yönetimi görev dağılımı yaptı.

12. Olağan Genel Kurul'unun tüzük gereği yapılan toplantısı en yaşlı yönetim kurulu üyesi sıfatı ile Mustafa Dolu başkanlığında açıldı. Daha sonra yönetim kurulu üyeleri oy birliği ile Mehmet Mert'i, Yönetim Kurulu Başkanlığına getirdi. Başkan Vekiliğine Mustafa Dolu, genel sekreterliğe Selçuk Onur, saymanlığa Mehmet Remzi Tanış, başkan yardımcılıklarına ise Celal Karali, Hüseyin Çetiner ve Leyla Peker oy birliği ile getirildi.

İGD'ye yeniden başkan seçilen Mehmet Mert toplantıda, yeni yönetim kurulunun görev süresince gündeme alacağı faaliyeterle ilgili bilgiler verdi.

(FOTOĞRAF)

İstanbul Gazeteciler Derneği'nde görev dağılımıİstanbul Gazeteciler Derneği'nde görev dağılımı

İngiliz vekiller YPG'ye dayanışma sözü verdi!İngiliz vekiller YPG'ye dayanışma sözü verdi!
Türkiye'de bir ilk yaşanacak! Rus basını böyle gördü!Türkiye'de bir ilk yaşanacak! Rus basını böyle gördü!
Barzani'yi yıkan ölüm haberi!Barzani'yi yıkan ölüm haberi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gelin adayı Solmaz hayatının şokunu yaşadı!

Gelin adayı Solmaz hayatının şokunu yaşadı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sınıra gitmeyen sanatçılar var! 25 ünlü son anda vazgeçmiş

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sınıra gitmeyen sanatçılar var! 25 ünlü son anda vazgeçmiş

Meksika'da havaalanında iç çamaşırıyla dolaşan kadın herkesi şoke etti

Meksika'da havaalanında iç çamaşırıyla dolaşan kadın herkesi şoke etti

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik Instagram'ı sallıyor

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik Instagram'ı sallıyor

Hatay'da fotoğraf vermemeye çalışan ünlü kim?

Hatay'da fotoğraf vermemeye çalışan ünlü kim?

Mehmet Şimşek istifa mı etti? İbrahim Kalın canlı yayında açıkladı

Mehmet Şimşek istifa mı etti? İbrahim Kalın canlı yayında açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Osmangazi Üniversitesi'nde silahlı saldırı!

Osmangazi Üniversitesi'nde silahlı saldırı!

Yunanistan Savunma Bakanı '7 bin asker gönderdim' demişti! AB Bakanı Çelik cevap verdi

Yunanistan Savunma Bakanı '7 bin asker gönderdim' demişti! AB Bakanı Çelik cevap verdi

İstanbul'da fidye operasyonu! Genç kadın eve çağırıp tuzak kurmuş...

İstanbul'da fidye operasyonu! Genç kadın eve çağırıp tuzak kurmuş...

Alaaddin Çakıcı'nın adamları kendilerini vurdu!

Alaaddin Çakıcı'nın adamları kendilerini vurdu!

İstanbul'da siyanür paniği!

İstanbul'da siyanür paniği!

Kemal Kılıçdaroğlu'na kötü haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan dava açtı

Kemal Kılıçdaroğlu'na kötü haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan dava açtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.