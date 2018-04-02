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İstanbul Gaziosmanpaşa'da büyük yangın! Çok sayıda yaralı var

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2018 14:47 | Son Güncelleme

Gaziosmanpaşa'da bir gömlek fabrikasında yangın çıktı. Olayda gelen ilk bilgilere göre çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.

Ayrıntılar geliyor...

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