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İstanbul Gaziosmanpaşa'daki tekstil fabrikasında yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2018 08:47 | Son Güncelleme

İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

İstanbul Gaziosmanpaşa'daki tekstil fabrikasında yangın

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Gaziomanpaşa'da tekstil fabrikasında yangın-2Gaziomanpaşa'da tekstil fabrikasında yangın-2
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istanbul Gaziosmanpaşa yangın tekstil fabrikası

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