İstanbul Gençlik Festivali, 2 Mayıs'ta başlayacak

İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, ülkenin en büyük gücü olan gençlere güvendiklerini belirterek, "Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak gençlik politikaları içerisinde de öz güveni olan, iyi yetişmiş ve teknolojiye hakim, bunun yanında manevi değerleri güçlü, vatanını seven ve ülkesinin gelişmesi için girişimcilik ruhunu içinde taşıyan gençleri hedefliyoruz." dedi. Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde 2-6 Mayıs'ta düzenlenecek İstanbul Gençlik Festivali'nin (İGF 2018) tanıtım toplantısı, Sepetçiler Kasrı'nda yapıldı. Toplantıda konuşan Bak, İstanbul Gençlik Festivali'nin 3. yılına girdiğini söyledi. İstanbul'un dünya çapında bir marka olduğunu vurgulayan Bak, "İstanbul hem kültürün hem de sanatın şehri. İmparatorluklar şehri. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak sadece gençlerimizin spor alanında değil de gençlik ve teknoloji alanındaki kabiliyetleri de ön plana çıkaran bazı çalışmalara hız verdik. Yapay zekanın olduğu, teknolojinin konuşulduğu ve gençlerin ortak dillerinin başka bir alana doğru hızla ilerlediği bir ortamdayız. Dolayısıyla İstanbul Gençlik Festivali'nin çok zengin geçeceğine inanıyoruz." diye konuştu.

Bakan Bak, e-spor alanında gençlerin çok ciddi taleplerinin olduğuna dikkati çekerek, bu alanda e-spor Federasyonu'nu kurduklarını söyledi. Teknoloji olimpiyatları çalışmaları olduğundan da bahseden Bakan Bak, şunları kaydetti: "Ülkemizin en büyük gücü olan gençlerimize güveniyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak gençlik politikaları içerisinde de öz güveni olan, iyi yetişmiş ve teknolojiye hakim, bunun yanında manevi değerleri güçlü, vatanını seven ve ülkesinin gelişmesi için girişimcilik ruhunu içinde taşıyan gençleri hedefliyoruz. Türk iş adamları her yerde, öz güvenleri ve girişimcilik ruhuyla dünyada dolaşıyorlar ve ticaret yapıyorlar. İhracatımızdaki artışı görüyoruz. Bunun desteklenmesi için de ülkemizin geleceği olan gençlerin, teknoloji, robotik ve kodlama alanında, pek çok küçük girişimlerden başlayarak büyüttükleri projelerini göreceğiz. Onlarla bir araya geleceğiz. Spor vazgeçilmez ve bir hayat tarzı. Spor yaşamın bir parçası ama teknolojiyi de onunla birleştirmek gerekiyor. İstanbul Gençlik Festivali'nde de logonun rengi 40 parça. Onun dışında sizi karşılayan yapay zeka ve girişimcilik var. Büyüyen ve gelişen Türkiye'nin işaretleri bunlar."

- "Tüm gençleri İstanbul Gençlik Festivali'ne bekliyoruz" Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, ilki "İstanbul Gençlik Fuarı" ismiyle 2 sene önce yapılan festivalin, geçen yıl İstanbul Gençlik Festivali olarak çok daha kapsamlı şekilde organize edildiğini anlattı. Festivalin, Yenikapı Etkinlik Alanı'nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin inşa ettiği Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nin sağladığı lojistik imkanlarla çok düzenli ve etkili, ciddi bir kitlenin istifade edebileceği, hoşça vakit geçirebileceği, eğlenebileceği Gençlik Festivali haline geldiğini belirten Erdoğan, "İnşallah bu yıl 'İstanbul Gençlik Festivali'nin de ustalık yılı olacak.' diye düşünüyorum. Geçen sene 500 bin üzerinde katılım sayısına ulaşıldı. Bunların yaklaşık yarısı kayıtlı katılımcı. Dolayısıyla bu büyüme potansiyeli de bugün sponsorlarımızın festivale katkısının güçlenmesine vesile oldu. Bugün sponsorlarımız, Türk Telekom, Ziraat Bankası ve Halkbank, TRT ve Türk Hava Yolları, Gençlik Festivalimizin ana sponsorları." diye konuştu.

Bilal Erdoğan, bütün gençleri festivale davet ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bu sene festivalde hedef 1 milyon ziyaretçiye ulaşmak. Hakikaten etkinlik alanı geniş. Mayıs, gençlik ayı haline gelmiş oluyor. Hem İstanbul Gençlik Festivali, ardından Etnospor Kültür Festivali, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na yönelik etkinlikler, 29 Mayıs'ta fetih yıl dönümüne yönelik özellikle Okçular Vakfı'mızın fetih kupası ve benzeri etkinlikleri. İstanbul'da mayıs, hem gençlere geleceklerine yönelik kararları verirken destek olacağı çalışmaların yer aldığı hem de baharı ve eğitim döneminin sonunu çok da keyifli geçirebilecekleri etkinlikler ayı haline geliyor." - "Büyük bir boşluğu doldurduğunu görüyoruz" İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul'un dünyanın önemli kültür ve medeniyet merkezlerinden biri olduğunu belirterek, şu açıklamalarda bulundu: "İstanbul'daki festivallerin her sene artırılmasının bir ihtiyaç olduğu ortada. İstanbul Gençlik Festivali'nin de büyük bir boşluğu doldurduğunu görüyoruz. İnşallah çok uzun süreli bir festival haline gelerek devam edecektir. Bu festival sadece eğlence değil, kültür ve sanatın, medeniyet değerlerinin yeniden ihya edildiği, festival kavramının modern bir şekilde yeniden yorumlandığı bir anlayışla yürütülecek. Bu festivaller, kültürümüzden kaynaklanan bir bakışla inşallah çok daha yaygınlaşacak. İstanbul'da mayıs, etkinlik ve spor ayı. Ancak diğer ayların da farklı farklı etkinliklerle şölenler tadında devam etmesi gerekiyor. İstanbul sadece bir finans ve ticaret merkezi değil, aynı zamanda bir üniversite ve gençlik merkezi. İstanbul Valiliği olarak her türlü imkanlarımızla bu tür faaliyetlerin yanındayız."

- "Artık mayıs İstanbul'da gençlik ayına dönüştü" İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, geçmişte sadece 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın kutlandığı mayıs ayının İstanbul'da gençlik ayına dönüştüğünü belirterek, Büyükşehir Belediyesi'nin mayıs ayında gençlere yönelik düzenlediği etkinliklerden bahsetti. Festival denilince enerji atılan eğlence merkezli bir etkinliğin akla geldiğini ifade eden Uysal, "İstanbul Gençlik Festivali sadece eğlence değil, gençlerin düşünmesine, kültüre, sanata ve geleceğine yönelik etkinlikleri de içinde barındırıyor." diye konuştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Yenikapı'daki Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nin bu tür etkinlikler için önemli bir fırsat olduğunu dile getiren Uysal, şunları söyledi: "İstanbul Gençlik Festivali'nde en önemli görev İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak bize düşüyor. Bu sene de festival kapsamında gençlere her türlü katkımızı ortaya koyduk. Bundan sonra da bu tür festivallere destek vermeye devam edeceğiz. İstanbul'da mayısta gençlere yönelik etkinliklerin uzun soluklu ve kalıcı olmasını diliyoruz. Bu festivallerin gençlerimizin geleceğe hazırlanmasına katkısı olur diye umuyorum. İstanbul Gençlik Festivali, gençlerimize hayırlı olsun."