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İstanbul Gençlik Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2018 22:46 | Son Güncelleme

İBB Başkanı Uysal, İGF kapsamında Galata Kulesi'nde yapılan video mapping gösterisini izledi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul Gençlik Festivali (İGF) kapsamında Galata Kulesi'nde gerçekleştirilen video mapping gösterisini izledi.

Galata Kulesi önüne gelen Uysal, bu yıl üçüncüsü düzenlenen festival için yapılan video mapping gösterisini vatandaşlarla beraber takip etti.

Gösteriyi ilgiyle izleyen Uysal, gazetecilere yaptığı açıklamada, İGF'nin bugün başladığını hatırlattı.

Festival kapsamında Galata Kulesi'nde video mapping uygulaması yapıldığını belirten Uysal, şöyle devam etti:

''Galata Kulesi'ne yansıtılan video oldukça etkili. Her akşam gösteri ilgiyle izleniyor ama asıl amaç burada festivalin İstanbullulara ve gençlere duyurulması. Ben bu festivalin vazgeçilmez bir festival olacağını düşünüyorum.''

Öte yandan saat 21.00'de başlayan ve tarihi kulenin duvarlarına yapılan görsel şov, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Gösteriyi ilgiyle izleyenler anı ölümsüzleştirmek için telefonlarıyla kayıt yapıyor.

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ideo mapping gösterisi İstanbul Gençlik Festivali

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