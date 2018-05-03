İSTANBUL (AA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Gençlerin kendi zamanlarına uygun, kendi arzu ettikleri meslek kurslarından faydalanabilmeleriyle ilgili, 10 bin liraya kadar vereceğimiz bir kupon sistemiyle, gençlerimizin özgür, kendi istedikleri şekilde, kendi ihtiyaçları doğrultusunda mesleki eğitim faaliyetlerinden faydalanmalarının yolunu açacağız inşallah temmuz ayından itibaren." dedi. Sarıeroğlu, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen İstanbul Gençlik Festivali'ndeki konuşmasında, dünyanın önemli değişim ve dönüşüm sürecinden geçtiğini, en ciddi değişim ve dönüşümün, çalışma hayatı ve mesleklerde meydana geldiğini dile getirdi. Türkiye'de de büyük değişim ve dönüşüm süreci yaşandığını anlatan Sarıeroğlu, "Bu süreçte gençlerin enerjisine, azmine, vizyonuna, yenilikçi bakış açılarına ihtiyacımız var. Türkiye'nin gelecekte daha iddialı, daha rekabetçi bir ülke olmasının yolunun, bugünün gençlerinin bu iddia çerçevesinde kendilerini süreçlerle ilgili donatmasından geçtiğini biliyoruz. Gençlerin kendine güvenlerinin önemli olduğuna inanıyorum. Hiçbir zaman vazgeçilmemesi gerekiyor. Hayat içerisinde bir sürü sıkıntılar, sorunlar, engeller, imkansızlıklar karşımıza çıkabiliyor. Bunların, hedeflerden vazgeçmek için bir neden olmaması gerekiyor. Gençlerimizin daha öz güvenli, zorluklarla ve sıkıntılarla mücadele edecek güce kavuşacak niteliklerle buluşturmak konusunda da çalışma ve inancımız söz konusu." diye konuştu.

Bakan Sarıeroğlu, artık fikirlerin yarıştığı bir süreçten geçildiğine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Eğitim formatlarımızı hayat boyu öğrenme anlayışıyla ve gençlerin vizyonuna uygun hale getirmek için gözden geçiriyoruz. Hiçbir gencimizin gelecek kaygısı taşımasını istemiyoruz. Türkiye, fırsatlarla dolu bir ülke, büyük hayalleri, güçlü hedefleri var. Bu hedeflere gençlerimizle birlikte ulaşacağımıza inanıyoruz. Hiçbir gencimizin gelecek kaygısı duymaması gerekiyor. Gençlerimize hızla değişen çalışma hayatı şartlarına nasıl ayak uyduracaklarıyla ilgili yol göstermeye çalışıyoruz ve politikalarımızı güncelliyoruz." Dijitalleşmenin, bir yandan yeni istihdam ve iş alanları yaratırken bir yandan standart anlamdaki istihdam imkanlarında kısıtlamaları beraberinde getirdiğine dikkati çeken Sarıeroğlu, şöyle devam etti: "Bununla mücadele etmenin yolu, yeni süreçlere uyum sağlamaktan geçiyor. Gençlerin daha fazla fırsatların peşinde koşması gerekiyor. Bu fırsatları oluşturma konusunda son dönemde güçlü adımlar attık. En büyük hedefimiz, İŞKUR'un, Türkiye'de kamu istihdam kurumu ve özel sektör anlamında en büyük aktiflik oranı olan bu kurumumuzun, gençlerle özellikle eşleştirme çalışmalarında daha da bütünleşmesini sağlamak. Bunun için bütün imkanlarımızı gençlerin bakış açısıyla tekrar güncelliyoruz. Eşleştirme programımızın dijital altyapısını baştan sona yeniliyoruz. Bugüne kadar mobil uygulamamız yoktu. Genç kardeşlerimizden aldığımız öneriler ve geri bildirimler doğrultusunda, bir mobil uygulama hazırlığı içerisindeyiz. Gençlerin daha fazla iş imkanıyla buluşturulması anlamında yeni istihdam türleriyle ilgili adımlarımızı atıyoruz. Gençleri iş hayatına girmekten alıkoyan bütün engelleri de ortadan kaldırıyoruz. Yeni dijital dünyanın getirdiği mesleklerle ilgili olarak, çok güçlü mesleki eğitim programları uyguluyoruz. Özel sektörle iş birlikleri gerçekleştiriyoruz. İŞKUR olarak siber güvenlik, kodlama, bilişimle ilgili, her türlü meslekle ilgili eğitim programları gerçekleştiriyoruz. Bu eğitim programlarından İstanbul'da son 3 senede mezun olan 4 bin kardeşimiz var. Bunların yüzde 80'ini de işe yerleştirdik. Tüm dünyada genç iş gücüyle ilgili geriye gidiş varken, Türkiye, gençler için bir fırsat penceresi ve çok güçlü bir potansiyel. Son 10 senede 1 milyon genç iş gücünde artış olmuş. Son 1 senede İŞKUR olarak 1 milyon 57 bin kişiyi işe yerleştirmişiz. Bunun 351 binini genç kardeşlerimiz oluşturmuş."

Sarıeroğlu, gençlerin belli formatlarda eğitim kalıplarının içerisine sıkışmasını istemediklerini belirterek, "Gençlerin kendi zamanlarına uygun, kendi arzu ettikleri meslek kurslarından faydalanabilmeleriyle ilgili, 10 bin liraya kadar vereceğimiz bir kupon sistemiyle, gençlerimizin özgür, kendi istedikleri şekilde, kendi ihtiyaçları doğrultusunda mesleki eğitim faaliyetlerinden faydalanmalarının yolunu açacağız inşallah temmuz ayından itibaren." dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Türkiye'nin büyüme rakamlarının bir başarı hikayesi olduğunu belirterek, sözlerini şöyle tamamladı: "Bu, iş dünyamızın azimli, inançlı ve vazgeçmeden yola devam etmesinin etkisi, işçilerimizin, çiftçilerimizin, memurlarımızın alın teriyle olmuştur. 81 milyon hep birlikte tek yürek olarak hedefimize odaklandık. O hedef doğrultusunda kararlı adımlarımızı attık ve bunları uyguladık. Dünyada en yüksek büyüme performansını gerçekleştiren ülkelerden biri konumuna geldik."

İstanbul Gençlik Festivali

- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu: - "Gençlerin kendi zamanlarına uygun, kendi arzu ettikleri meslek kurslarından faydalanabilmeleriyle ilgili, 10 bin liraya kadar vereceğimiz bir kupon sistemiyle, gençlerimizin özgür, kendi istedikleri şeki

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