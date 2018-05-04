HABER

İstanbul Gençlik Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2018 20:51 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (2) - "İnanıyorum ki 24 Haziran artık sipariş milletvekillerinin ortaya çıkardığı cumhurbaşkanı adaylarıyla yürümeyecek" - "Çatı gördüğünüz gibi daha çatarken gitti. Evelallah bizim çatı şu anda bir defa proje bazında zaten hazırlıklarımı yapmış vaziyetteyim" - "Geceleri sabaha kadar duvarlara afiş asardık. Ömrümüz hep böyle geçti. Anacığım evin balkonunda beklerdi, ben afiş asmaktan gelirdim" - "Manevi eğitim olmaksızın, bunun (bağımlılık) önünü almak mümkün değil. Manevi eğitimi de usul ve esaslarına göre vermek zorundayız"

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnanıyorum ki 24 Haziran artık sipariş milletvekillerinin ortaya çıkardığı cumhurbaşkanı adaylarıyla yürümeyecek." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezinde düzenlenen "İstanbul Gençlik Festivali"nde yaptığı konuşmada, kendi dönemlerinde siyasi mücadeleye girmek için 30 yaşı beklediklerini anlattı.

Siyaseti daha çok üniversite sıralarında, parti çatısı altında gerçekleştirdiklerini ve yaşadıklarını belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim zamanımızda bu işin propagandaları öyle kalkıp da televizyonlarda ne bileyim billboardlarda, megaboardlarda yürütülmüyordu. Bizim yaptığımız propagandalar çok daha farklıydı. Biz geceleri sabaha kadar duvarlara afiş asardık. Ömrümüz hep böyle geçti. Anacığım evin balkonunda beklerdi, ben afiş asmaktan gelirdim. Yaş 18, 19 ve duvarlara yazılar yazardık. Yazıların da ben de güzel yazardım duvarlara yazıyı. 1 metreden aşağı yazılarımın boyu olmazdı. Tabii bilirlerdi ki bu yazı reisin. Muhalifler silerdi, biz tekrar yazardık. Böyle bir mücadele. Ama şimdi çok rahat olduğu için bakıyorsunuz megaboardlarda, billboardlarda şurada burada rahatlıkla veriyorsun siparişi, onlar oralara asıyorlar, propaganda böyle oluyor. Böyle olduğu için de tadı olmuyor. Bu tadı yakalamak çok önemli. Televizyonlarda da bu tür programları yapıyoruz bu da güzel. Ama bizim şimdi tek derdimiz sizlerle olan elektrik. Sizlerle olan elektriğimizi eğer iyi alıp verirsek, inanıyorum ki 24 Haziran artık sipariş milletvekillerinin ortaya çıkardığı cumhurbaşkanı adaylarıyla yürümeyecek. Sizin istediklerinizle yürüyecek."

- "Proje bazında hazırlıklarımı yapmış vaziyetteyim"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir üniversite öğrencisinin başkanlık sistemine geçildiğinde yapılacak ilk reformların neler olduğu ve bu reformların gençlere katkılarını sorması üzerine, "Öncelikle başkanlık seçimine geçişte malum şu anda 25 bakanlı bir kabine var. Başkanlık sistemine geçerken bizim kabinemiz kaç kişiden oluşacak? Parlamentodan gelecek milletvekillerinden oluşacak bir kabine yok artık. Dışarıdan oluşturacağınız bir kabine olacak." dedi.

Geçen günlerde DEİK'in Türkiye ve 50 ülkeden iş adamlarının katılımıyla bir toplantı düzenlediğini anlatan Erdoğan, bu toplantıda iş adamlarına, "Artık sistem değişiyor, sizlerden olur ya kabineye almak istersem gelir misiniz?" diye sorduğunu aktardı.

Bu sorusuna yanıt alamadığını belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

" 'Niye? Şu anda aldığınız parayı alamayacağınız için mi gelmiyorsunuz?' dedim. Çünkü şu anda çalıştıkları şirketlerde iyi paralar alıyorlar CEO olarak ama devlete geldikleri zaman devlette tabii aynı parayı alamayacaklar. Devlette şimdi 100-200 böyle bir para yok. Daha düşük bir maaş alacaklar. Baktım cevap yine yok. Bir, ikisi biraz gülümser oldu. Dedik bakalım, 'Birebir görüşmeler de sizlerle yapacağız, ondan sonra geleniniz olursa işinize gelenlerle anlaşırız, sizin de devlet nasıl yönetilirmiş bizzat yaşayarak içeride görmenizi isterim.' dedim. Çünkü bu iş öyle dışarıdan bakıldığı kadar kolay değil. Yapacaksak beraber yapacağız, siz de gelin. Çünkü dışarıda kaldığınız zaman, memur şöyle şu şöyle böyle filan. Şimdi bizzat işin içine girdiğiniz zaman ne denli başarılı olup olmayacağınızı yakından göreceksiniz, birinci adım bu olacak. Önce çatıyı ne yapacağız? Ama bu çatı değil ha karıştırmayın. Bu çatı değil. Bu çatı gördüğünüz gibi daha çatarken gitti. Evelallah bizim çatı şu anda bir defa proje bazında zaten hazırlıklarımı yapmış vaziyetteyim."

- Yatırımlar animasyonlarla tanıtılacak

Erdoğan, bu akşam manifestolarına nihai şekli vereceklerini ve pazar günü açıklayacaklarını söyledi. Güney Kore'den gelirken de manifesto üzerinde çalışmaya devam ettiklerini anlatan Erdoğan, aday tanıtım toplantısında da yapacakları yatırımları animasyonlarla görüntülü olarak yayınlayacaklarını kaydetti.

Hazırlıklı olmadan böyle bu yola çıkılamayacağının da altını çizen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bunların öyle hazırlığı yok. Bunlarda var mı bir tane Yavuz Sultan Selim Köprüsü hazırlığı, bir tane Marmaray hazırlığı var mı? Bunlarda bir tane şu anda bizim bitirmek üzere olduğumuz 29 Ekim'de açılışını yapacağımız 3. Havalimanı hazırlığı var mı? Biz açılışa hazırlıyoruz, onlar ise şu anda daha bu işin projesinde bile değiller. Biz Osman Gazi Köprüsü açtık, bitirdik. Bunların böyle bir Osman Gazi Köprüsü var mı? Bunların bir İstanbul-İzmir otoyol projesi var mı? Biz bitirdik. Bunlar daha yolun başında bile değiller. Niye? Bunların hayalleri yok ki ürünleri olsun. Daha çok söyleyeceğim şeyler var. Bütün bunlar şu anda bu manifestonun, seçim beyannamesinin içinde yer alıyor."

- Bağımlılıkla mücadele

Cumhurbaşkanı Erdoğan, madde bağımlılığıyla mücadele konusunda değerlendirmelerinin sorulması üzerine, teknoloji bağımlılığını "Yeni bir felaket" diye tanımladı.

Bağımlılık denilince akıllara ilk uyuşturucu bağımlılığının geldiğine değinen Erdoğan, 2,5-3 yaşlarındaki torununun bile evde cep telefonunda oyunlar oynadığını anlattı. Anne ve babasının torununun elinden cep telefonunu alamadığını belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"Çatışıyorlar vesaire, oyuna devam ediyor. Bu denli kopamıyor. Bu da büyük bir tehlike. Bizim şimdi bunlara karşı tedbirler geliştirmemiz lazım. Nitekim üniversitelerle şu anda ortak çalışma içerisindeyiz, dayanışma içerisindeyiz. Sağolsun Yeşilay'ın bu konuda güzel çalışmaları var. Yeşilay bu çalışmalarıyla birlikte nasıl tedbirler oluşturabiliriz, nasıl bunların karşısına dikilebiliriz, çünkü bu bizim milletçe bir sorunumuz. Ne yapıp yapıp bizim bunun önünü almamız lazım. Yoksa evlad ü iyal gidiyor. Bunu halletmezsek ne yapacağız? Bunun bedeli öyle sıradan rakamlar değil, bir neslin kopması, gitmesi bunu neyle ifade edebiliriz, izah edebiliriz. Buna karşı çok ciddi, kararlı tedbirler almak için mücadelemizi veriyoruz. Bunun da başlı başına en önemli adımı eğitim öğretim ve başta Yeşilay olmak üzere STK'lardan çok büyük destekler bekliyoruz. Bunlarla beraber de bunun önünü açacağız ama ben geliyorum bir yere. Bu iş ne olursa olsun manevi eğitim olmaksızın, bunun önünü almak mümkün değil. Manevi eğitimi de usul ve esaslarına göre vermek zorundayız."

(Sürecek)

İstanbullulara iş çıkışı sürprizİstanbullulara iş çıkışı sürpriz
Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken mesaj!Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken mesaj!
Filistin lideri Yahudilerden özür diledi!Filistin lideri Yahudilerden özür diledi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan istanbul İstanbul Gençlik Festivali

En Çok Okunan Haberler

Ege'de Türk gemisi ile Yunan Savaş gemisi çarpıştı! Bakanlık'tan açıklama

Ege'de Türk gemisi ile Yunan Savaş gemisi çarpıştı! Bakanlık'tan açıklama

Meral Akşener'e tehdit mesajı! Evinin tam karşısına bakın ne yazdılar

Meral Akşener'e tehdit mesajı! Evinin tam karşısına bakın ne yazdılar

UEFA resmen açıkladı

UEFA resmen açıkladı

Deniz Akkaya'dan Gülben Ergen'e: olay sözler! '3 otel odası 3 farklı adam'

Deniz Akkaya'dan Gülben Ergen'e: olay sözler! '3 otel odası 3 farklı adam'

Erdoğan 2. kez Time dergisinin kapağında! Atatürk'ten sonra ikinci lider

Erdoğan 2. kez Time dergisinin kapağında! Atatürk'ten sonra ikinci lider

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Muharrem İnce açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Muharrem İnce açıklaması

İlginizi Çekebilir

Meral Akşener'e tehdit mesajı! Evinin tam karşısına bakın ne yazdılar

Meral Akşener'e tehdit mesajı! Evinin tam karşısına bakın ne yazdılar

24 Haziran seçimleri öncesi çarpıcı açıklamalar: Büyük operasyon geliyor

24 Haziran seçimleri öncesi çarpıcı açıklamalar: Büyük operasyon geliyor

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yurt dışı kamu personelinin izinleri durduruldu

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yurt dışı kamu personelinin izinleri durduruldu

Alaattin Saral yakalandı!

Alaattin Saral yakalandı!

Fatih Portakal'dan dikkat çeken CHP tweeti!

Fatih Portakal'dan dikkat çeken CHP tweeti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanlığı için HDP tarafından aday gösterilen Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken mesajlar!

Cumhurbaşkanlığı için HDP tarafından aday gösterilen Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken mesajlar!

Beyaz Show'da terör propagandası yaptığı gerekçesiyle tutuklanmıştı! Ayşe Öğretmen tahliye edildi!

Beyaz Show'da terör propagandası yaptığı gerekçesiyle tutuklanmıştı! Ayşe Öğretmen tahliye edildi!

TSK'daki kripto FETÖ'cüler deşifre oldu! 15 ilde operasyon

TSK'daki kripto FETÖ'cüler deşifre oldu! 15 ilde operasyon

Trafik magandalarına ve makas atanlara büyük ceza geliyor

Trafik magandalarına ve makas atanlara büyük ceza geliyor

Bahçeli'den Muharrem İnce yorumu: MHP'ye en çok husumeti besleyen bir şahıs CHP'nin adayı olmuştur!

Bahçeli'den Muharrem İnce yorumu: MHP'ye en çok husumeti besleyen bir şahıs CHP'nin adayı olmuştur!

Erdoğan canlı konuşurken Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesaj

Erdoğan canlı konuşurken Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesaj

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.