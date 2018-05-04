İstanbul Gençlik Festivali

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsung ile ortaklaşa yaptıkları çalışmalar olduğunu belirterek, "Ben kendilerine bir teklifte bulundum. 'Gelin Türkiye'de bir çip yatırımı yapın, bu konuda biz size her türlü bir defa teşviki veririz.' Bizim de buna ihtiyacımız var." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezindeki İstanbul Gençlik Festivalinde, dünyada gezdiği şehirler arasından kendisini en çok etkileyenin İstanbul olduğunu anlattı.

İstanbul'un çirkin yapılaşması olmasa dünyada hiçbir şehirle mukayese edilmeyeceğini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"İstanbul sadece şu boğazıyla fark atar üma şu çirkin yapılaşma İstanbul'un o potansiyelini, o gücünü tabii biraz geriletiyor. Şimdi bakıyorum son zamanlarda özellikle yeşiliyse yeşili, bunlar gelişiyor. Ama şimdi belediye başkanımız da salonda zannediyorum, en önemlisi bazı yerler var ki oralarda yeşillendirme çalışmaları, yani park, yeşil alanlar olarak park çalışmaları. Şimdi bunu yeni başkanımız bizim süratle inşallah yapması halinde İstanbul bir başka güzel olacak. Örneğin, TOKİ'nin Pendik tarafına girişte orada eskiden Ytong diye bir yer vardı. Orayı komple bir yeşil alan haline getirme projesi orayı çok çok farklı bir hale getirecek. Aynı şekilde yine Anadolu Yakası'nda devasa böyle bir alan. Tabii bunları şimdi açıklamayalım ki adaylar tanıtımına bir şeyler kalsın. Böyle 5-10 proje hayata geçecek. Bu 5-10 projenin hayata geçmesiyle birlikte ki bunlar 1-1,5 içerisinde bu projeler hayata geçer. Oralarda yaşayan insanlar bizim şimdi çok daha farklı bir rahatlığa, huzura kavuşacaklar. Çünkü yeşil çok başka bir şey. Ben mesela Osmangazi Köprüsü'nden ilk geçtiğimde Bursa'ya giderken yolun sağı solu bir baktığımda her taraf yemyeşil."