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İstanbul Gençlik Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2018 21:35 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (4) - "Şu anda Samsung'un bizimle bir ortaklaşa yaptığı çalışma var. Ben kendilerine bir teklifte bulundum. 'Gelin Türkiye'de bir çip yatırımı yapın, bu konuda biz size her türlü bir defa teşviki veririz.' Bizim de buna ihtiyacımız var" - "İstanbul sadece şu Boğazıyla fark atar ama şu çirkin yapılaşma İstanbul'un o potansiyelini, o gücünü tabii biraz geriletiyor" - "Şöyle biraz evime zaman ayırabilirsem ne mutlu bana. Hele hele torunlar..."

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsung ile ortaklaşa yaptıkları çalışmalar olduğunu belirterek, "Ben kendilerine bir teklifte bulundum. 'Gelin Türkiye'de bir çip yatırımı yapın, bu konuda biz size her türlü bir defa teşviki veririz.' Bizim de buna ihtiyacımız var." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezindeki İstanbul Gençlik Festivalinde, dünyada gezdiği şehirler arasından kendisini en çok etkileyenin İstanbul olduğunu anlattı.

İstanbul'un çirkin yapılaşması olmasa dünyada hiçbir şehirle mukayese edilmeyeceğini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"İstanbul sadece şu boğazıyla fark atar üma şu çirkin yapılaşma İstanbul'un o potansiyelini, o gücünü tabii biraz geriletiyor. Şimdi bakıyorum son zamanlarda özellikle yeşiliyse yeşili, bunlar gelişiyor. Ama şimdi belediye başkanımız da salonda zannediyorum, en önemlisi bazı yerler var ki oralarda yeşillendirme çalışmaları, yani park, yeşil alanlar olarak park çalışmaları. Şimdi bunu yeni başkanımız bizim süratle inşallah yapması halinde İstanbul bir başka güzel olacak. Örneğin, TOKİ'nin Pendik tarafına girişte orada eskiden Ytong diye bir yer vardı. Orayı komple bir yeşil alan haline getirme projesi orayı çok çok farklı bir hale getirecek. Aynı şekilde yine Anadolu Yakası'nda devasa böyle bir alan. Tabii bunları şimdi açıklamayalım ki adaylar tanıtımına bir şeyler kalsın. Böyle 5-10 proje hayata geçecek. Bu 5-10 projenin hayata geçmesiyle birlikte ki bunlar 1-1,5 içerisinde bu projeler hayata geçer. Oralarda yaşayan insanlar bizim şimdi çok daha farklı bir rahatlığa, huzura kavuşacaklar. Çünkü yeşil çok başka bir şey. Ben mesela Osmangazi Köprüsü'nden ilk geçtiğimde Bursa'ya giderken yolun sağı solu bir baktığımda her taraf yemyeşil."

Erdoğan, öğrencilere, "Osmangazi'den geçmeyen var mı? Geçtiniz, nasıl buldunuz?" sorusunu sorduktan sonra "Çok güzel" cevabını aldı.

Katılımcı öğrencilerden birinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Güney Kore ziyaretini hatırlatarak, "Güney Kore dünya devi bir şirket çıkardı. Biz de bununla rekabet edebilen bir şirket çıkarabilecek miyiz?" şeklindeki sorusu üzerine, Erdoğan, "Güney Kore, bizden 2. Dünya Savaşı sonrası 10 yıl geriydi. Onlar bizi 10 yıl geriyken gelip geçtiler ve önümüzdeler. Çok çalışkan bir millet. Aslında biz de tembel değiliz. Biz de çalışkanız, bakma. Tembelleri bir kenara koyarsak iyiyiz." ifadelerini kullandı.

Esprili cevaba salon alkışla karşılık verirken, Güney Kore gezisinde Samsung firmasını da ziyaret ettiğini belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Şu anda Samsung'un bizimle bir ortaklaşa yaptığı çalışma var. Ben kendilerine bir teklifte bulundum. 'Gelin Türkiye'de bir çip yatırımı yapın, bu konuda biz size her türlü bir defa teşviki veririz.' Bizim de buna ihtiyacımız var. 'Eğer böyle bir yatırımı Türkiye'de yaparsanız, ilk etapta 120-150 milyon dolarlık bir yatırım, böyle bir yatırım için teşvikimiz de yani arazi tahsisinden tutunuz KDV indirimlerine varıncaya kadar, bunun yanında bütün enerji indirimine varıncaya kadar buralarda da vereceğimiz teşviklerle sizlere çok ciddi getiri sağlamış olacağız.'... Onlar bize 'kan kardeş' derler, Kore Savaşları'ndan dolayı. 'Madem kan kardeşiz' dedim, 'Kan kardeşliğimizin gereğini de yapın, biz de size yapalım bu işte ortak yatırıma girelim.' Şimdi onlar bu konuyu çalışacaklar."

Şu anda Samsung ile Vestel'in ortaklıkları olduğunu kaydeden Erdoğan, "Biz de şimdi bu alanda Türkiye'de yeni bir ortaklığa girerlerse bizi daha da güçlendirecek ve rahatlatacak. Onlar da bunu çalışmanın sözünü verdiler. İnşallah hayırlı olur." ifadelerini kullandı.

"Siyaset dışında en çok ne yapmaktan keyif alırsınız?" şeklindeki soru üzerine ise Erdoğan, "Şöyle biraz evime zaman ayırabilirsem ne mutlu bana. Hele hele torunlar... Allah size de torun sahibi olmayı nasip etsin, evlat sahibi olmayı nasip etsin ama en az 3. Bunların tadı başka." yanıtını verdi.

(Sürecek)

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Gençlik Festivali

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