Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, “Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak sadece gençlerimizin spor alanında değil de gençlik alanındaki teknoloji alanındaki kabiliyetlerini de ön plana çıkaran bazı çalışmalara hız verdik“ dedi.

İstanbul Gençlik Festivali tanıtım toplantısı Fatih’te bulunan Sepetçiler Kasrında yapıldı. 2-6 Mayıs tarihleri arasında yapılacak olan festivalin tanıtım toplantısına Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal katıldı. Toplantının moderatörlüğünü Bilal Erdoğan yaptı.

Gençlik Festivali tanıtım toplantısında konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak sadece gençlerimizin spor alanında değil de gençlik alanındaki teknoloji alanındaki kabiliyetlerini de ön plana çıkaran bazı çalışmalara hız verdik. Bunlardan bir tanesi özellikle proje destek planlarıyla beraber, gençlerimizin projelerle başvuru yapmasını istedik. Başka bir alandayız, yapay zekanın olduğu, teknolojinin konuşulduğu ve gençlerinin ortak dillerinin başka bir alana doğru hızla ilerlediği bir ortamdayız. Gençlik festivalinin temasının istihdam ve daha çok deneyim anlamında çok zengin geçeceğine inanıyoruz. Bizde özellikle E spor alanında gençlerimizin çok ciddi talepleri var. Bizde bu alanda e spor federasyonunun kurduk. Neler yapabileceğimizi anlatacağız. Teknoloji olimpiyatlarıyla ilgili neyi hedefliyoruz, bunları ifade edeceğiz. Biz ülkemizin en büyük gücü olan gençlerimize güveniyoruz” dedi.

“Festivalde bu seneki hedef 1 milyon ziyaretçiye ulaşmak”

Festivalde bu seneki hedefin 1 milyon ziyaretçiye ulaşmak olduğunu söyleyen Bilal Erdoğan,“ Geçen seneki performanstan sonra bu sene hedef 1 milyon ziyaretçiye ulaşmak. Etkinlik alanımız geniş zamanlaması çok güzel. Mayıs ayı böylelikle bir gençlik ayı haline gelmiş oluyor. Hem İstanbul Gençlik festivali ardından Etnospor Kültür Festivali ardından 19 Mayıs bayramına yönelik etkinliklerimiz ardından 29 Mayıs fetih yıl dönümüne yönelik etkinliklerimiz. Yaza girmeden önce gençlerimizin İstanbul’da Mayıs ayını dolu dolu geçire bilmeleri için okul dönem sonunu çok keyifli geçire bilecekleri bir etkinlikler ayı haline geliyor. Gençlik Festivalinin bu yılki kurumsal kimliğinde ortaya koydukları renklilikten dolayı teşekkür ederim. Burada hem geleneksel motiflerimiz var, bize ait bir öge var. Bunun etrafında çok genç, çok yeni, çok hareketli bir tema görüyoruz. Bu tamda bizim gençliğimizin beklediği şey. Genç olsun ama bize ait olsun artık gençlerimiz dışarıdan bize ithal edilen dayatılma boyutuna varırcasına bize satılan kültürel ögelerden biraz olsun yoruldular ve bize ait şeyleri bulmanın ve bize ait şeyleri üretmenin heyecanını yaşamaya başladılar. O bakımdan gençlik festivalimizin böylesine bir çizgiyi yakalamış olmasında da organizasyonda emeği geçen arkadaşlarımı tebrik etmek istiyorum” diye konuştu.