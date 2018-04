“İstanbul Gençlik Festivali” tanıtım toplantısı

“Valilik olarak her türlü imkanlarımızla bu faaliyetlerin yanında ve destekçisiyiz”

İstanbul’un bir kültür merkezi olduğunu belirten Vali Şahin, "Sadece bir eğlence değil aynı zamanda kültür ve sanatında, medeniyet değerlerinin de yeniden ihya edildiği modern ihtiyaçla ve modern anlayışla yeniden yorumlandığı ve insanlığa sunulduğu bu festivaller yürütülecek. Burada mutlaka kendi kültürümüzden kaynaklanan ve yağını kendi kültürümüzde yerleştirmiş ve oradan hareket eden bir anlayışla kendi değerlerimizden kaynaklanan bir bakışla inşallah bu festivaller çok daha yaygınlaşacak. İstanbul’da Mayıs ayı bir spor ve gençlik ayı olarak kutlanırken bir taraftan diğer aylarında aynı zamanda İstanbul’da farklı farklı etkinliklerle konu başlıklarıyla yine festivaller şölenler tadında devam etmesi gerekiyor. Çünkü İstanbul sadece bir ticaret ve finans merkezi değil İstanbul aynı zamanda bir üniversite merkezi, gençlik merkezi, kültür ve sanat merkezi dolayısı ile bu boşlukların bu anlamda he belediyemiz, hem kültür bakanlığımız, spor bakanlığımız, sivil toplum kuruluşlarımız ve valiliğimiz tarafından hızla doldurulacağını düşünüyorum. Bu noktada biz valilik olarak her türlü imkanlarımızla bu faaliyetlerin yanında ve destekçisiyiz” şeklinde konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da gençlik festivaline tam destek verdiklerini söyledi.