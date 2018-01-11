İstanbul genelinde büyük su kesintisi! İSKİ açıkladı

İSKİ'den yapılan yazılı açıklamada, "Üsküdar Bulgurlu-Çamlıca arası Ana İsale Hattı’nda dış etken nedeniyle bir arıza meydana gelmiştir. Ekiplerimiz hemen müdahale ederek, arızayı giderme çalışmalarına başlamıştır. Ümraniye, Üsküdar, Kadıköy ve Fatih ilçelerinin bir kısmı, Zeytinburnu ilçesinin tamamı ile Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Bakırköy ve Beykoz ilçelerinin sahil kesiminde saat 15.00’e kadar su kesintisi yaşanacağını kıymetli İstanbullulara üzülerek bildiririz." denildi.
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