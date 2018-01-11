HABER

İstanbul genelinde büyük su kesintisi! İSKİ açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ | 11.01.2018 00:39 | Son Güncelleme 3 saat önce

İSKİ'den yapılan son dakika açıklamasına göre İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanacak. İSKİ, ana isale hattında dış etken nedeniyle meydana gelen arızaya müdahale edildiğini, bazı bölgelerde saat 15.00'e kadar su kesintisi yaşanacağını bildirdi. İSKİ açıklamasında "İstanbullulara üzülerek bildiririz" ifadeleri yer aldı.

İstanbul genelinde büyük su kesintisi! İSKİ açıkladı

İSKİ'den yapılan yazılı açıklamada, "Üsküdar Bulgurlu-Çamlıca arası Ana İsale Hattı’nda dış etken nedeniyle bir arıza meydana gelmiştir. Ekiplerimiz hemen müdahale ederek, arızayı giderme çalışmalarına başlamıştır. Ümraniye, Üsküdar, Kadıköy ve Fatih ilçelerinin bir kısmı, Zeytinburnu ilçesinin tamamı ile Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Bakırköy ve Beykoz ilçelerinin sahil kesiminde saat 15.00’e kadar su kesintisi yaşanacağını kıymetli İstanbullulara üzülerek bildiririz." denildi.

İstanbul'da sular kesildi, bir türlü gelmiyor! Vatandaş isyan etti
İstanbul'da su kesintisi! Sular ne zaman gelecek?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
su kesintisi İSKİ istanbul su kesintisi sular ne zaman gelecek

En Çok Okunan Haberler

Seda Sayan'dan flaş Demet Akalın açıklaması!

Seda Sayan'dan flaş Demet Akalın açıklaması!

FETÖ firarisi Ekrem Dumanlı: Abdullah Gül bana 'Hocaefendiyi özledim, beni görüştür' dedi

FETÖ firarisi Ekrem Dumanlı: Abdullah Gül bana 'Hocaefendiyi özledim, beni görüştür' dedi

Erhan Çelik'in ifadesi ortaya çıktı! Gülben Ergen'in uygunsuz görüntüleri var

Erhan Çelik'in ifadesi ortaya çıktı! Gülben Ergen'in uygunsuz görüntüleri var

Ufak Tefek Cinayetler'deki çekim hatası dikkatli izleyicilerden kaçmadı

Ufak Tefek Cinayetler'deki çekim hatası dikkatli izleyicilerden kaçmadı

Meral Akşener parti adı verdi! Ankara'yı sarsacak ittifak açıklaması

Meral Akşener parti adı verdi! Ankara'yı sarsacak ittifak açıklaması

Nursel Ergin'e büyük şok! Programı kaldırıldı

Nursel Ergin'e büyük şok! Programı kaldırıldı

Okuyucu Yorumları 2 yorum
daha dur iyii günlerimiz. istanbulda yaşan bazılarıı kar yamasın soğuk olmasın diyenle. hiçbir amacs hizmet etmeyen kişiler haberlerde sipiker sorduhunda sıcak hava iyii diyen şahızlaz insanlık için hiçbir macı olmayan larvar buyur susuz kallın siz şamak bsizin için sadece bir amaç sanırım
Eskiden iski fatulari 3 ay da bir gelirdi sakız parası gibi birşeydi..şimdi her aydan da düştü 27 veya 28 gunde bir geliyor faturalar ve eski faturalarin 10 kat daha fazlasi .soran olursa çağ atladık...
Diğer Haberler
DEAŞ'lı teröriste gece yarısı baskını

DEAŞ'lı teröriste gece yarısı baskını

Damperi açık unuttu! Ön camdan yola fırladılar

Damperi açık unuttu! Ön camdan yola fırladılar

AK Parti'yi kızdıracak öneri: AKP adını ZKP yapsın!

AK Parti'yi kızdıracak öneri: AKP adını ZKP yapsın!

Şaka değil gerçek! Halk otobüsünü çaldı

Şaka değil gerçek! Halk otobüsünü çaldı

İstanbul Müftüsü Yılmaz'dan tarikat çıkışı: Gerçekten bir problemdir!

İstanbul Müftüsü Yılmaz'dan tarikat çıkışı: Gerçekten bir problemdir!

Erdoğan,'Bizim böyle yiğitlere ihtiyacımız var' dedi ve onu örnek gösterdi

Erdoğan,'Bizim böyle yiğitlere ihtiyacımız var' dedi ve onu örnek gösterdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.