İstanbul Güngören'de zabıta ile seyyar satıcılar arasında kavga! Polis havaya ateş açtı

Güngören Belediyesi'ne ait zabıta ekipleri Tozkoparan Mahallesi'nde seyyar satıcılara karşı denetim yaptı. Denetimler sırasında tezgahlarına el konulmak istenen seyyar satıcılar duruma tepki gösterdi.
İki taraf da geri adım atmayınca olaylar çıktı. Seyyar satıcılar zabıtaya taş ve sopalarla saldırdı. Güngören Belediyesi'nde görevli 3 zabıta memuru çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralanan zabıtalar hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri havaya ateş açarak kalabalığı dağıttı. Çıkan olaylar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
DHA
Evli adam 18 yaşındaki kızı zorla sokak arasına çekip tecavüz etti
Meral Akşener hakkında çok konuşulacak iddia! İlk hedefi belli oldu
'Süleyman Soylu'nun görevi değişecek' iddiası
Ertuğrul Özkök'ten Bakan Gül'e zor soru!
Son dakika! Bitlis'te teröristlere büyük darbe! İçişleri Bakanlığı duyurdu
Aldatırken yakaladığı lezbiyen eşini öldürdü
İstanbul'da şiddetli yağış vatandaşları yolda bıraktı
Sosyal medya ile zengin olan 10 kişi
Ağrı'dan bir kayıp çocuk haberi daha
Viranşehir'de iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
Okuyucu Yorumları 2 yorum