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İstanbul Güngören'de zabıta ile seyyar satıcılar arasında kavga! Polis havaya ateş açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2018 11:40 | Son Güncelleme

İstanbul'un Güngören ilçesinde zabıtalar ile seyyar satıcılar arasında çıkan kavgada 3 zabıta yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri havaya ateş açarak kalabalığı dağıttı.

Güngören Belediyesi'ne ait zabıta ekipleri Tozkoparan Mahallesi'nde seyyar satıcılara karşı denetim yaptı. Denetimler sırasında tezgahlarına el konulmak istenen seyyar satıcılar duruma tepki gösterdi.

İki taraf da geri adım atmayınca olaylar çıktı. Seyyar satıcılar zabıtaya taş ve sopalarla saldırdı. Güngören Belediyesi'nde görevli 3 zabıta memuru çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralanan zabıtalar hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri havaya ateş açarak kalabalığı dağıttı. Çıkan olaylar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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DHA


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Anahtar Kelimeler:
Güngören zabıta polis

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Ne Güzel Söylemiş Söyleyen Eyyy Millet Size Herşey Müstahak Bunlar İyi Günleriniz
zabıtlara acımıyorum nedense
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