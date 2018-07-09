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İstanbul Haliç'te teknede yangın!

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2018 17:14 | Son Güncelleme

İstanbul Haliç'te bir teknede yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İstanbul Haliç'te teknede yangın!

Ayrıntılar geliyor...

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