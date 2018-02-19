İstanbul-hava-durumu-hakkında-Meteoroloji'den-kar-açıklaması!-İşte-son-hava-durumu-raporu...

İstanbul hava durumuna ilişkin Meteoroloji'den son dakika bir açıklama geldi. Meteoroloji'nin raporuna göre, önceki günlerde az da olsa etkisini gösteren kar 25 Şubat Pazar günü yeniden İstanbul'a gelecek.
Yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Anadolu'nun doğusu ile zamanla yurdun batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Iğdır, Bitlis ve Van çevrelerinin, öğle saatlerinde Hakkari çevrelerinin, akşam saatlerinden itibaren Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin ve gece saatlerinde Antalya'nın doğu ilçelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların hafif olmak üzere, yağmur ve sağanak, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Marmara, iç ve doğu bölgelerde, gece saatlerinde doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
BATI KESİMLERDE HAVA SICAKLIĞI AZALIYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı yurdun batı kesimlerinde 1 ila 3 derece azalacak, diğer yerlerde 2 ila 4 derece artması bekleniyor. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güneybatı kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısında yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
İSTANBUL'A KAR GELİYOR
Meteoroloji’nin resmi web sitesinde, orta ve uzun vadeli tahmin sayfasında 25 Şubat 2018 tarihinde İstanbul’da hafif de olsa kar bekleniliyor. Kar etkisini yüksek kesimlerde etkisini göstermesi bekleniyor.,
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı bulutlu 12
İstanbul: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu 10
İzmir: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 16
Adana: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 20
Antalya: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinde doğu ilçeleri hafif sağanak yağışlı 21
Samsun: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu 10
Trabzon: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 9
Erzurum: Parçalı bulutlu 4
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 15
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5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
Pazartesi günü, gün boyunca gökyüzü bulutlu ve güneşli olması bekleniliyor. Sıcaklık sabah saatlerinde 8-10 dereceye çıkarken, öğle saatlerinden sonra sıcaklık düşüyor. Ortalama 7 derece olması tahmin ediliyor. Nem oranı yüzde 71 ila 85 arasında olması beklenirken, sabah ve öğle saatlerinde rüzgarın hızı artıyor: Rüzgar saatte 33 km hızda esmesi bekleniliyor.
Salı günü bulutlu ve güneşli hava etkisini göstermeye devam ederken, sıcaklık değerlerinde yükseliş devam ediyor. Gündüz sıcaklık 11 dereceye çıkarken, gece sıcaklık 7 derece. Nem oranı yüzde 75 ila 88 arasında. Rüzgar hızını düşürüyor: Saatte 24 km hızda esmesi bekleniliyor.
Çarşamba günü İstanbul’a yağmur geliyor. Sıcaklık gündüz 13 derece, gece 6 derece. Nem oranı yüzde 77 ila 93 arasında. Rüzgar saatte 24 km hızda esmesi bekleniliyor.
Perşembe günü yağmur etkisini göstermeye devam ediyor. Gündüz sıcaklık 14 derece gece 7 derece. Nem oranı yüzde 74 ila 96 arasında. Rüzgar saatte 18 km hızda esiyor.
Cuma günü yağmur etkisini kaybediyor, gökyüzü bulutlu ve güneşli. Sıcaklık gündüz 14 derece, gece 6 derece. Nem oranı yüzde 86 ila 96 arasında. Rüzgar saatte 17 km hızda esiyor.
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