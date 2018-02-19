İstanbul-hava-durumu-hakkında-Meteoroloji'den-kar-açıklaması!-İşte-son-hava-durumu-raporu...

İstanbul hava durumuna ilişkin Meteoroloji'den son dakika bir açıklama geldi. Meteoroloji'nin raporuna göre, önceki günlerde az da olsa etkisini gösteren kar 25 Şubat Pazar günü yeniden İstanbul'a gelecek.

Yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Anadolu'nun doğusu ile zamanla yurdun batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Iğdır, Bitlis ve Van çevrelerinin, öğle saatlerinde Hakkari çevrelerinin, akşam saatlerinden itibaren Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin ve gece saatlerinde Antalya'nın doğu ilçelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların hafif olmak üzere, yağmur ve sağanak, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Marmara, iç ve doğu bölgelerde, gece saatlerinde doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

BATI KESİMLERDE HAVA SICAKLIĞI AZALIYOR



Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı yurdun batı kesimlerinde 1 ila 3 derece azalacak, diğer yerlerde 2 ila 4 derece artması bekleniyor. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güneybatı kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısında yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.