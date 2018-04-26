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İstanbul hava durumu ile ilgili son tahmin! İstanbul bugün yanacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2018 08:50 | Son Güncelleme

İstanbul hava durumu ile ilgili son dakika veriler geldi. Çok sert bir kış geçirmeyen İstanbul bugün 27 dereceyi görecek. Meteoroloji'den yapılan son açıklamaya göre; Yurtta da hava sıcaklığında artış var. İşte İstanbul ve diğer illerde hava durumu ile ilgili son bilgiler...

İstanbul'da nisan ayında sıcak havalar etkisini göstermeye başladı. Birçok şehirde hava sıcaklıkları 30 derecenin üzerine çıkarken mevsim normallerinin çok daha üzerinde hissedildi.

Yurt genelinde de sıcak hava hakim. Ancak bazı şehirlerde ise yağış var. Meteoroloji'nin yaptığı son açıklamaya göre; Manisa, Bolu, Aydın, Muğla, Antalyai Karabük, Uşak, Afyon, Kütahya ve Burdur'da ise bugün sağanak yağış bekleniyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul'da ise bugün hava parçalı bulutlu geçecek. Hava sıcaklığının 27 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

SAKARYA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Aydın, Muğla ve Manisa’nın doğusu, Denizli çevreleri, Uşak ve Afyon’un güney kesimleri ile Kütahya'nın batı kesimlerinin yerel ve hafif olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 25°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney kesimleri hafif ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

İZMİR °C, 29°C

Az bulutlu zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

KÜTAHYA °C, 26°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kesimleri hafif ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 29°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri hafif ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Antalya'nın iç ve batı kesimleri ile Burdur'un batısının hafif ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve batı kesimleri hafif ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

BURDUR °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kesimleri hafif ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

MERSİN °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

NİĞDE °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

YOZGAT °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu'nun doğu ve Karabük'ün güney kesimlerinin yerel ve hafif olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 26°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri hafif ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ARTVİN °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇORUM °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

MALATYA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

MUŞ °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

VAN °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BATMAN °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

DİYARBAKIR °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul hava durumu hava durumu Meteoroloji

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