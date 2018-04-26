İstanbul hava durumu ile ilgili son tahmin! İstanbul bugün yanacak

İstanbul'da nisan ayında sıcak havalar etkisini göstermeye başladı. Birçok şehirde hava sıcaklıkları 30 derecenin üzerine çıkarken mevsim normallerinin çok daha üzerinde hissedildi.
Yurt genelinde de sıcak hava hakim. Ancak bazı şehirlerde ise yağış var. Meteoroloji'nin yaptığı son açıklamaya göre; Manisa, Bolu, Aydın, Muğla, Antalyai Karabük, Uşak, Afyon, Kütahya ve Burdur'da ise bugün sağanak yağış bekleniyor.
İSTANBUL HAVA DURUMU
İstanbul'da ise bugün hava parçalı bulutlu geçecek. Hava sıcaklığının 27 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BALIKESİR °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
SAKARYA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Aydın, Muğla ve Manisa’nın doğusu, Denizli çevreleri, Uşak ve Afyon’un güney kesimleri ile Kütahya'nın batı kesimlerinin yerel ve hafif olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 25°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney kesimleri hafif ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
İZMİR °C, 29°C
Az bulutlu zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu
KÜTAHYA °C, 26°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kesimleri hafif ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 29°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri hafif ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Antalya'nın iç ve batı kesimleri ile Burdur'un batısının hafif ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve batı kesimleri hafif ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
BURDUR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kesimleri hafif ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
MERSİN °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
NİĞDE °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
YOZGAT °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu'nun doğu ve Karabük'ün güney kesimlerinin yerel ve hafif olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 26°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri hafif ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ARTVİN °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇORUM °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
MALATYA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
MUŞ °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
VAN °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BATMAN °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
DİYARBAKIR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
ŞANLIURFA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
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