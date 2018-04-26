İstanbul hava durumu ile ilgili son tahmin! İstanbul bugün yanacak

İstanbul'da nisan ayında sıcak havalar etkisini göstermeye başladı. Birçok şehirde hava sıcaklıkları 30 derecenin üzerine çıkarken mevsim normallerinin çok daha üzerinde hissedildi. Yurt genelinde de sıcak hava hakim. Ancak bazı şehirlerde ise yağış var. Meteoroloji'nin yaptığı son açıklamaya göre; Manisa, Bolu, Aydın, Muğla, Antalyai Karabük, Uşak, Afyon, Kütahya ve Burdur'da ise bugün sağanak yağış bekleniyor. İSTANBUL HAVA DURUMU İstanbul'da ise bugün hava parçalı bulutlu geçecek. Hava sıcaklığının 27 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor. BÖLGELERİMİZDE HAVA MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. BALIKESİR °C, 29°C Parçalı ve az bulutlu İSTANBUL °C, 27°C Parçalı ve az bulutlu KOCAELİ °C, 29°C Parçalı ve az bulutlu SAKARYA °C, 30°C Parçalı ve az bulutlu EGE Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Aydın, Muğla ve Manisa’nın doğusu, Denizli çevreleri, Uşak ve Afyon’un güney kesimleri ile Kütahya'nın batı kesimlerinin yerel ve hafif olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 25°C Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney kesimleri hafif ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı İZMİR °C, 29°C Az bulutlu zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu KÜTAHYA °C, 26°C Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kesimleri hafif ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı MUĞLA °C, 29°C Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri hafif ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı AKDENİZ Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Antalya'nın iç ve batı kesimleri ile Burdur'un batısının hafif ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ADANA °C, 29°C Parçalı ve az bulutlu ANTALYA °C, 30°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve batı kesimleri hafif ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı BURDUR °C, 27°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kesimleri hafif ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

MERSİN °C, 28°C Parçalı ve az bulutlu İÇ ANADOLU Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. ANKARA °C, 27°C Parçalı ve az bulutlu KONYA °C, 27°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu NİĞDE °C, 24°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu YOZGAT °C, 24°C Parçalı ve az bulutlu BATI KARADENİZ Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu'nun doğu ve Karabük'ün güney kesimlerinin yerel ve hafif olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. BOLU °C, 26°C Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri hafif ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı KASTAMONU °C, 26°C Parçalı ve az bulutlu SİNOP °C, 17°C Parçalı ve az bulutlu ZONGULDAK °C, 22°C Parçalı ve az bulutlu ORTA VE DOĞU KARADENİZ Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. ARTVİN °C, 26°C Parçalı ve az bulutlu ÇORUM °C, 27°C Parçalı ve az bulutlu SAMSUN °C, 19°C Parçalı ve az bulutlu TRABZON °C, 20°C Parçalı ve az bulutlu DOĞU ANADOLU Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.