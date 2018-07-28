İstanbul hava durumu! Meteoroloji'den dolu yağışından sonra şimdi de sağanak yağış uyarısı

İstanbul hava durumuyla ilgili Mteoroloji'den yeni açıklama geldi. Dün dolu yağışyla neredeyse hayatın durma noktasına geldiği İstanbul'da bugün sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Meteorolojinin uyarılarının ardından dün akşamüstü İstanbul'da şiddetli yağış neredeyse hayatı felç etti. Bağcılar, Başakşehir ve Gaziosmanpaşa'da aniden bastıran sağanak nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Ataşehir'de etkili dolu nedeniyle TEM Otoyolu'nda ilginç görüntüler oluştu. Bazı sürücüler araçlarını korumak için köprü altına sığınırken, bazıları ise otomobillerinin üzerine kilim serdi. Polis yağış nedeniyle araçlarını köprü altına park eden sürücüleri, trafik akışını aksattığı nedeniyle uyardı.
DOLU YAĞIŞI ANADOLU YAKASINI VURDU
Meteoroloji’nin yaptığı uyarılarda dolu yağışının Avrupa Yakası’nda etkili olacağı bekleniyordu ancak dolu yağışı daha çok Anadolu Yakası’nı vurdu. Ümraniye çevrelerinde dolu gözlendi.
TRAFİK DURMA NOKTSINA GELDİ
Dolu yağışına trafikte yakalanan sürücüler, araçlarını korumak için köprü altına sığınırken, yollarda uzun kuyruklar oluştu, trafik kilitlendi.
Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Çorum, Kırıkkale ve Osmaniye çevreleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Ege'nin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu kesimlerde batı ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz'in doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
İL İL HAVA DURUMU
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30
İstanbul: Parçalı bulutlu, zamanla yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, sabah saatlerinde doğu kesimleri yerel sisli ve puslu 30
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 31
Adana: Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 34
Antalya: Az bulutlu ve açık 32
Samsun: Parçalı bulutlu, zamanla yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29
Trabzon: Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 33
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39
CHP Parti Meclisi Üyesi Haluk Pekşen'den genel başkan adaylığı açıklaması
66 milletvekili tutuklanabilir! Dikkatler yargılamaları süren vekillere çevrildi
Türkiye genelinde polis ve jandarma ile dev operasyon
Kaliforniya yanıyor! OHAL ilan edildi!
Aydın'ın Nazilli ilçesinde feci kaza: Tır 4 aracı biçti
Erdoğan'ı işaret eden Trump'tan skandal sözler: NATO'da bir ya da iki diktatör var
Kanlı Ay tutulması başladı! Türkiye'de saat kaça kadar görülecek?
42 bin yıl sonra tekrar canlandılar!
Ünlü yıldız sokak ortasında aşka geldi!
Yeni parti mi kuruluyor? CHP ve İYİ Parti'deki muhalifler birleşecek iddiası: Yeni Merkez Liberal Sol Parti
Binali Yıldırım'dan İzmir'de yeni 'Kaf-sin kaf' sloganı
Okuyucu Yorumları 0 yorum