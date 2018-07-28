İstanbul hava durumu! Meteoroloji'den dolu yağışından sonra şimdi de sağanak yağış uyarısı

DOLU YAĞIŞI ANADOLU YAKASINI VURDU Meteoroloji’nin yaptığı uyarılarda dolu yağışının Avrupa Yakası’nda etkili olacağı bekleniyordu ancak dolu yağışı daha çok Anadolu Yakası’nı vurdu. Ümraniye çevrelerinde dolu gözlendi.

Meteorolojinin uyarılarının ardından dün akşamüstü İstanbul'da şiddetli yağış neredeyse hayatı felç etti. Bağcılar, Başakşehir ve Gaziosmanpaşa'da aniden bastıran sağanak nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Ataşehir'de etkili dolu nedeniyle TEM Otoyolu'nda ilginç görüntüler oluştu. Bazı sürücüler araçlarını korumak için köprü altına sığınırken, bazıları ise otomobillerinin üzerine kilim serdi. Polis yağış nedeniyle araçlarını köprü altına park eden sürücüleri, trafik akışını aksattığı nedeniyle uyardı.

İstanbul hava durumuyla ilgili Mteoroloji'den yeni açıklama geldi. Dün dolu yağışyla neredeyse hayatın durma noktasına geldiği İstanbul'da bugün sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Çorum, Kırıkkale ve Osmaniye çevreleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Ege'nin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu kesimlerde batı ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz'in doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

İL İL HAVA DURUMU



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30