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Hafta sonu planı yapanlar dikkat! Yağmur geliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 09:52 | Son Güncelleme

İstanbul hava durumuyla ilgili Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre İstanbul, Kocaeli, Sakarya Kırklareli ve Edirne'de kısa süreli ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışın hakim olması bekleniyor. Öte yandan İstanbul ve Marmara Bölgesi'nde hafta sonunda da yağış bekleniyor.

Hafta sonu planı yapanlar dikkat! Yağmur geliyor

İstanbul hava durumuyla ilgili Meteoroloji'den kötü haber. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek, ancak bugünden itibaren hafta sonu boyunca İstanbul ve Marmara Bölgesi'nde yağışlı bir hava etkili olacak.

METEOROLOJİ UYARDI

Parçalı yer yer çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede sabah saatlerinde İstanbul, Kocaeli ve Sakarya ile öğleden sonra Kırklareli ile Edirne'nin kuzey, Sakarya'nın güney ilçelerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Rüzgarın doğu ve güneydoğu (keşişleme), akşam saatlerinde kuzeydoğu (poyraz) yönlerinden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar hava durumu hakkındaki yaptıkları araştırmaları sıklaştırdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. bölgede hava parçalı ve az bulutlu olacak. Marmara Bölgesi'nde sabah saatlerinde İstanbul, Kocaeli ve Sakarya ile öğleden sonra Kırklareli ile Edirne'nin kuzey, Sakarya'nın güney ilçelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanağın ve gök gürültülü sağanağın hakim olması bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Parçalı yer yer çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede sabah saatlerinde İstanbul, Kocaeli ve Sakarya ile öğleden sonra Kırklareli ile Edirne'nin kuzey, Sakarya'nın güney ilçelerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. Rüzgarın doğu ve güneydoğu (keşişleme), akşam saatlerinde kuzeydoğu (poyraz) yönlerinden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı 5 günlük hava tahmin raporuna göre; 18 Mayıs cuma günü Marmara'nın doğusu ve batısında, 19 Mayıs Cumartesi ve 20 Mayıs pazar günü ise bölgenin tamamında yağış bekleniyor. İstanbul'un yanı sıra Ankara'da da yağış bekleniyor.


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Okuyucu Yorumları 1 yorum
abartmayın yağmur yağacak taş değil:) bu mevsimde normaldir..
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