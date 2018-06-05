İstanbul hava durumu! Meteoroloji'den son dakika yağmur uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğleden sonra İstanbul'da meydana gelmesi beklenilen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın Avrupa Yakası'nda yerel olarak kuvvetli (10-30 kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden, meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, dolu ve yıldırım riski ile yağış anında kuvvetli rüzgar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
17:30'DA SONA ERECEK
Meteoroloji'nin uyarısında yağışın başlama saati 13:30, bitiş saati ise 17:30 olarak verildi.
Komşudan Türkiye'ye küstah cevap
Bakanlıktaki 'Gülen'in iadesi' belgelerini inceleyen CHP'li Özgür Özel'den ilk açıklama! Muharrem İnce iddia etmişti
İYİ Parti'nin kampanyası sosyal medyayı salladı!
Patronunun 4 yaşındaki kızına tecavüz edip öldürdü!
Meral Akşener’i tehdit eden Gaziantepspor Başkanı Hasan Şahin'e büyük şok
Rushmore Dağı'nın içindeki gizli odada ne var?
Bir sabah uyandı, 5 yıllık eşini ve çocuklarını tanıyamadı! Sebebi ise korkunç
17 yaşındaki kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince her şey ortaya çıktı! Kocaeli'de iğrenç olay
WhatsApp’tan şok açıklama! Artık bu telefonlara WhatsApp indirilemeyecek
Kocaeli'de engelli genç kıza cinsel istismarda bulunurken suçüstü yakalandılar!
Okuyucu Yorumları 0 yorum