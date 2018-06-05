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İstanbul hava durumu! Meteoroloji'den son dakika yağmur uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2018 13:30 | Son Güncelleme

İstanbul hava durumuyla ilgili Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi. Yapılan açıklamada 'Öğleden sonra meydana gelmesi beklenilen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın Avrupa Yakası'nda yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir' ifadeleri yer aldı.

İstanbul hava durumu! Meteoroloji'den son dakika yağmur uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğleden sonra İstanbul'da meydana gelmesi beklenilen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın Avrupa Yakası'nda yerel olarak kuvvetli (10-30 kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden, meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, dolu ve yıldırım riski ile yağış anında kuvvetli rüzgar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

17:30'DA SONA ERECEK

Meteoroloji'nin uyarısında yağışın başlama saati 13:30, bitiş saati ise 17:30 olarak verildi.


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Anahtar Kelimeler:
istanbul hava durumu Son dakika Meteoroloji

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