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İstanbul hava durumu! Meteoroloji'den son dakika yağmur uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2018 09:23 | Son Güncelleme

İstanbul hava durumuyla ilgili Mteoroloji'den son dakika uyarısı geldi. Günlerdir sıcak havanın etkili olduğu İstanbul'da, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağmurun öğle saatlerinde etkili olacağı açıklandı.

İstanbul hava durumu! Meteoroloji'den son dakika yağmur uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzeybatı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Kütahya ve Eskişehir çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Karadeniz bölümü ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

meteorolojı hava durumu uydu görüntüsü

Meteorolojı bu uydu görüntüsünü paylaştı

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

ANKARA HAVA DURUMU

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeybatı ilçeleri (Kızılcahamam, Çamlıdere, Güdül, Nallıhan, Beypazarı) kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33

İSTANBUL İÇİN YAĞIŞ UYARISI

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

İzmir: Az bulutlu ve açık 33

Adana: Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu 34

Antalya: Az bulutlu ve açık 31

Samsun: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu 28

Trabzon: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu 28

Erzurum: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu 32

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39

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