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İstanbul hava durumu! Meteoroloji'nin radarına yansıdı, sağanak sürprizi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2018 13:13 | Son Güncelleme

İstanbul hava durumuyla ilgili yeni gelişme! Özellikle İstanbul Boğazı çevresinde ve Anadolu Yakası'nda aniden bastıran gök gürültülü sağanak yağış vatandaşları hazırlıksız yakaladı.

İstanbul hava durumu! Meteoroloji'nin radarına yansıdı, sağanak sürprizi

İstanbul üzerinde görülen yağış yüklü bulutlar meteoroloji radarına da yansıdı.

istanbul hava durumu

Meteoroloji’den alınan son verilere göre Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Kocaeli, Sakarya, Amasya, Tokat ve Artvin çevreleri ile Hatay’ın kuzeybatı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ve Akdeniz’de 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı bekleniyor.

BU HAFTA HAVA NASIL OLACAK?

Güney Doğu Anadolu Bölgesinde yaşayan vatandaşları bu hafta kavurucu sıcaklar bekliyor. Yurdun batı ve kuzey bölgeleri ise salı gününüden itibaren yağışlı geçecek. Pazartesi günü yağışların son bulacağı Doğu Karadenizi hafta boyunca açık bir hava bekliyor. İç Anadolu Bölgesinde de hafta boyunca sıcaklıklar 30-32 derece civarında seyredecek ve hava açık olacak.

Yapılan son değerlendirmelere göre, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Kocaeli, Sakarya, Amasya, Tokat ve Artvin çevreleri ile Hatay’ın kuzeybatı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, Marmara ve Akdeniz’de 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı bekleniyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde kuzey kesimleri parçalı bulutlu 30

İzmir: Az bulutlu ve açık 35

Adana: Parçalı bulutlu 35

Bursa: Parçalı bulutlu 33

Antalya: Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu 40

Samsun: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Trabzon: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Erzurum: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 38


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