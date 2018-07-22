İstanbul hava durumu! Meteoroloji'nin radarına yansıdı, sağanak sürprizi

İstanbul üzerinde görülen yağış yüklü bulutlar meteoroloji radarına da yansıdı.

Meteoroloji’den alınan son verilere göre Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Kocaeli, Sakarya, Amasya, Tokat ve Artvin çevreleri ile Hatay’ın kuzeybatı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ve Akdeniz’de 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı bekleniyor.

BU HAFTA HAVA NASIL OLACAK?



Güney Doğu Anadolu Bölgesinde yaşayan vatandaşları bu hafta kavurucu sıcaklar bekliyor. Yurdun batı ve kuzey bölgeleri ise salı gününüden itibaren yağışlı geçecek. Pazartesi günü yağışların son bulacağı Doğu Karadenizi hafta boyunca açık bir hava bekliyor. İç Anadolu Bölgesinde de hafta boyunca sıcaklıklar 30-32 derece civarında seyredecek ve hava açık olacak.

Yapılan son değerlendirmelere göre, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Kocaeli, Sakarya, Amasya, Tokat ve Artvin çevreleri ile Hatay’ın kuzeybatı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.