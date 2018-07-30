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İstanbul hava durumu! Meteoroloji saat verip uyardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2018 08:41 | Son Güncelleme

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika hava durumu uyarısı yapıldı. İstanbul'da 30 Temmuz pazartesi saat 09:00 ile 15:00 arasında yağış bekleniyor.

İstanbul hava durumu! Meteoroloji saat verip uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Trakya, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Adana ve Osmaniye çevreleri, Hatay'ın kıyı kesimleri ile Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; öğle saatlerinden sonra İskenderun Körfezi'nde kuvvetlice (30-50 km/sa) eseceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İSTANBUL İÇİN SAATLİK UYARI

İstanbul'da beklenen sağanak yağış bu sabah saat 09.00 itibarıyle başlayıp, saat 15.00'a kadar sürecek.

yağış


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Meteoroloji hava durumu 30 temmuz hava durumu İstanbul hava durumu

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