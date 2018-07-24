İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü 25 Temmuz Çarşamba günü hava durumu raporunu açıkladı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından son hava durumu verileri paylaşıldı. İstanbul'da Pazartesi günü rekor seviyeye ulaşan hava sıcaklığı, Trakya üzerinden gelen soğuk hava dalgası ile bir kaç derece birden düştü. Edirne ve Kırklareli'nde su baskınlarına neden olan sağanak ve dolu yağışı gece saatlerinde İstanbul'u etkisi altına aldı.
Gök gürültüsü ve sağanak yağışın yanı sıra yer yer dolu yağışı da vatandaşlara zor anlar yaşattı. Meteoroloji tarafından Marmara'da ve İstanbul'da etkili olacak sağanak yağış nedeniyle sel, su baskını ve dolu yağışına karşı önlem alınması konusunda vatandaşlara uyarılar yapıldı.
Marmara çevresinde son 24 saat içinde 43 bin 388 yıldırım ve şimşek tespit edildi.
Edirne, Tekirdağ, İstanbul ve Kocaeli başta olmak üzere Marmara bölgesinde özellikle gece saatlerinde şimşek ve yıldırımlar hiç görülmediği kadar fazla oldu. Bölgede saat 09.00 itibarıyla son 24 saatte 43 bin 388 yıldırım ve şimşek tespit edildi. Uzmanlar hava olayını bir çeşit "elektrik fırtınası" olarak olarak adlandırıyor.
Meteoroloji Ankara için gök gürültülü sağanak yağışla birlikte kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı. Yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinde yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; Ankara'da önümüzdeki saatlerde (15:30- 19:00 TSİ) görülecek gök gürültülü sağanak yağışla birlikte rüzgarın kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (60-90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.
Sağanak yağışın hafta boyunca İstanbul'da cumartesi gününe kadar süreceği tahmin edilirken Meteoroloji Genel Müdürlüğü 25 Temmuz Çarşamba gününe ilişkin hava tahmin raporunu açıkladı.
İstanbul'da 25 Temmuz Çarşamba günü hava çoğunlukla bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Hava sıcaklığı 28 derece, hissedilen sıcaklık ise 32 derece civarında olacak.
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