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İstanbul hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika hafta sonu uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2018 16:38 | Son Güncelleme

İstanbul hava durumu için yeni uyarı geldi. Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasında hafta sonu İstanbul için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı. Kar yağışının etkisini kaybetmeye başladığ İstanbul'da sıcaklıkların yenien yükselmesi bekleniyor. İşte hafta İstanbul hava durumuyla ilgili tüm ayrıntılar...

İstanbul hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika hafta sonu uyarısı

İstanbul hava durumu için Meteoroloji'den son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklamaada hafta sonu plan yapacak İstanbullular, yarın kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı uyarıldı.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölgede yarın güney ve güneybatı yönlerinden lodos şeklinde kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına yaşanması tahmin ediliyor.

Saatte hızı 50-70 ile 80 kilometreye kadar çıkması beklenen fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

İSTANBUL'DA HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Hafta başında kar yağışının etkili olduğu İstanbul'da hafta sonunda yağmurun etkili olması beklleniyor. Hava sıcaklığının yeniden yükselmeye başladığı İtsanbul'da sıcaklıkların 14 dereceye yükselmesi bekleniyor.

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