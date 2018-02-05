İstanbul hava durumu raporu yayımlandı! Bu hafta havalar nasıl olacak? (Meteoroloji 5 günlük hava tahmini)

Bu hafta (5-11 Şubat arası) havalar nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün geçtiği son hava durumu raporuna göre, yurtta etkisini gösteren yağmur devam edecek. Ancak yağışlara aldanmayın. Yeni haftada hava sıcaklığı 1-2 derece artacak. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il hava durumu raporunu mynet.com'dan öğrenebilirsiniz.
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ANTALYA'DAN YENİ REKOR GELEBİLİR
Geçtiğimiz günlerde mevsimin sıcaklık rekorunu kıran Antalya bu hafta bir sıcaklık rekoru daha kırabilir. Yağmurlu hava yurdun özellikle batı kesimlerini etkileyecek, güney kıyılar ise genellikle güneşli olacak. Cuma günü Antalya’nın 22 dereceye kadar ısınması bekleniyor. İzmir 17 derece civarlarında seyrederken İstanbul’da ise hafta boyu yağmur olacak ve sıcaklıklar 13-14 derece dolaylarında seyredecek.
YURT GENELİNDE HAVA DURUMU
Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara'nın güneydoğusu, Ege'nin kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Eskişehir, Ankara, Çankırı ve Ardahan çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, sabah ve akşam saatlerinde Ardahan çevrelerinde hafif kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Göller Bölgesi, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yer yer sis ve pus hadisesi ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı meydana geleceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığıgüneyli rüzgarın etkisini kaybetmesiyle birlikte kuzey kesimlerde 2 ila 10 derece azalacak, diğer yerlerde değişmeyecek, kuzey bölgelerde mevsim normalleri civarında, diğer kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgarın,genellikle kuzey yönlerden, doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra ve gece saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı 10
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 10
İzmir: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 17
Adana: Parçalı bulutlu 18
Antalya: Parçalı bulutlu 20
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 12
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 13
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 4
Diyarbakır: Parçalı bulutlu 14
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