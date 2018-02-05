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İstanbul hava durumu raporu yayımlandı! Bu hafta havalar nasıl olacak? (Meteoroloji 5 günlük hava tahmini)

GÜNCEL HABERLERİ | 05.02.2018 11:08 | Son Güncelleme

İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya hava durumuna ilişkin son rapor Meteoroloji'den geldi. Son bilgilere göre, sıcaklık rekorunu kıran Antalya bu hafta bir sıcaklık rekoru daha kırabilir. Hava durumu raporunda ise, İstanbul'da bugün hava, parçalı ve çok bulutlu 10 derece iken, Ankara'da 10 derece ile sağanak yağış etkili olacak. İzmir ise ara ara sağanak yağışlı 17 derece. Peki bu hafta yurt genelinde havalar nasıl olacak? Meteoroloji son hava durumu raporu haberimizde...

İstanbul hava durumu raporu yayımlandı! Bu hafta havalar nasıl olacak? (Meteoroloji 5 günlük hava tahmini)

Bu hafta (5-11 Şubat arası) havalar nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün geçtiği son hava durumu raporuna göre, yurtta etkisini gösteren yağmur devam edecek. Ancak yağışlara aldanmayın. Yeni haftada hava sıcaklığı 1-2 derece artacak. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il hava durumu raporunu mynet.com'dan öğrenebilirsiniz.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU

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ANTALYA'DAN YENİ REKOR GELEBİLİR

Geçtiğimiz günlerde mevsimin sıcaklık rekorunu kıran Antalya bu hafta bir sıcaklık rekoru daha kırabilir. Yağmurlu hava yurdun özellikle batı kesimlerini etkileyecek, güney kıyılar ise genellikle güneşli olacak. Cuma günü Antalya’nın 22 dereceye kadar ısınması bekleniyor. İzmir 17 derece civarlarında seyrederken İstanbul’da ise hafta boyu yağmur olacak ve sıcaklıklar 13-14 derece dolaylarında seyredecek.

YURT GENELİNDE HAVA DURUMU

Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara'nın güneydoğusu, Ege'nin kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Eskişehir, Ankara, Çankırı ve Ardahan çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, sabah ve akşam saatlerinde Ardahan çevrelerinde hafif kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Göller Bölgesi, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yer yer sis ve pus hadisesi ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı meydana geleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığıgüneyli rüzgarın etkisini kaybetmesiyle birlikte kuzey kesimlerde 2 ila 10 derece azalacak, diğer yerlerde değişmeyecek, kuzey bölgelerde mevsim normalleri civarında, diğer kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgarın,genellikle kuzey yönlerden, doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra ve gece saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı 10
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 10
İzmir: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 17
Adana: Parçalı bulutlu 18
Antalya: Parçalı bulutlu 20
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 12
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 13
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 4
Diyarbakır: Parçalı bulutlu 14

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Anahtar Kelimeler:
istanbul Ankara izmir hava durumu Meteoroloji

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Rabbim hakkımızda hayırlısını versin böyle giderse kuraklık yaşıcaz. Yazı yaz gibi Kışı kış gibi yaşamak lazım. İnsallah Şubat ayı ve Mart ayında Kar ve Bolca Yağmur görürüz.
lütfen susun arkadaş sallamayin
biri su meteorolojiye dur desin:))
ben bu meterolojinin varya bu kadar yalan haber olmaz yahu bilmiyorsanız oturun kardeşim..ankara yağışlıymış yuh be
kışın son ayı,kar yağmur geldi gelmedi derken 25 gün sonra bahar bildiğimiz
sibirya da alaska da,libya da arabistan da yaşıyor olsak medyamızı hayal bile edemiyorum:)
vay arkadas sans oyunlarina döndü bu is ya tutarsa ????
Şubattamı kandıracak şimdi bizi...
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