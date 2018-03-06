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İstanbul hava durumu raporunda hafta sonu sürprizi! İşte Meteoroloji son hava durumu tahminleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2018 07:59 | Son Güncelleme

İstanbul'da hafta içi ve hafta sonu havalar nasıl olacak? İstanbul hava durumuna ilişkin son tahminleri açıklayan Meteoroloji, Perşembe günü İstanbul'da etkili olacak şiddetli sağanak yağışın yerini hafta sonuna doğru hafif bulutlu ve güneşli havaya bırakacağını belirtti. Ankara'da ise sağanak yağış hafta sonuna kadar devam ederken Cumartesi günü güneşli bir hava hakim olacak. İl il hava durumu raporu ve Meteoroloji'nin yayınladığı son tahminler haberimizde.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, internet sitesinden illerin son hava durumu raporunu yayınladı. Binlerce kişi 'Bu hafta sonu havalar nasıl olacak' sorusunun yanıtını internette ararken, hava durumuna ilişkin sürpriz Meteoroloji'den geldi. Hafta sonu İstanbul'da güneşli havanın hakim olacağı belirtilirken, hava sıcaklığının Cumartesi günü 13 ila 15 derece arasında olacağı kaydedildi. İstanbul'da bugün ise, yer yer sağanak yağışlı olacak. Ankara'da bugün hava gök gürültülü sağanak yağışlı olurken, İzmir'de çok bulutlu ve sağanak yağışlı hakim olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen hava durumu raporlarını ve son dakika haberlerini mynet.com'dan takip edebilirsiniz.

İSTANBUL HAVA DURUMU - METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ

İstanbul hava durumuna göre, hafta başında başlayan sağanak yağmur etkisini Cuma gününe kadar sürdürecek. Cuma günü ise hava bulutlu olurken, Cumartesi günü yerini güneşli havaya bırakacak.

İstanbul-hava-durumu-raporunda-hafta-sonu-sürprizi!-İşte-Meteoroloji-son-hava-durumu-tahminleri

İstanbul'da bugün hava parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı ise 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgar ise Güney ve Güneybatı (Lodos) yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli (30-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. Perşembe günü ise İstanbul ve yurdun genelinde sağanak yağış bekleniyor.

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YURT GENELİNDE HAVA SICAKLIĞI

Kuzey kesimlerde 4 ila 8 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar'ın ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege ve Marmara'nın güney ve batısında yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Rüzgarın Ege ve Marmara'nın güney ve batısında yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi beklendiğinde yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli olunması gerekmektedir.

İL İL HAVA DURUMU RAPORU - METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yapılan son değerlendirmelere göre; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları dışında kalan tüm bölgelerimizin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yağmur ve sağanak, öğle saatlerinden sonra Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa çevrelerinde yerel olarak gök gürültülü sağanak, Bitlis, Hakkari, Van ve Ağrı çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur ve yüksekleri kar şeklinde olması bekleniyor.

İstanbul-hava-durumu-raporunda-hafta-sonu-sürprizi!-İşte-Meteoroloji-son-hava-durumu-tahminleri1

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve batı kesimlerinde güneybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 21°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

YALOVA °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 15°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

AYDIN °C, 20°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

İZMİR °C, 20°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

UŞAK °C, 15°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 23°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 20°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

KAHRAMANMARAŞ °C, 18°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

MERSİN °C, 21°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, öğle saatlerinden sonra yerel olarak gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİSEHİR °C, 16°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

KAYSERİ °C, 15°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA °C, 19°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Sinop dışında bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 14°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı, öğle saatlerinden sonra yerel olarak gök gürültülü sağanak yağışlı

KARABUK °C, 18°C
Çok bulutlu ve yağmurlu

SİNOP °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 17°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, iç kesimlerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ARTVİN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmurlu

ÇORUM °C, 12°C
Çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, güney kesimleri ile zamanla bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yağmur ve sağanak, Bitlis, Van, Hakkari ve Ağrı çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor.

ELAZIĞ °C, 15°C
Çok bulutlu ve yağmurlu

ERZURUM °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

IĞDIR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu

MALATYA °C, 15°C
Çok bulutlu ve yağmurlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu ve bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, öğle saatlerinden sonra Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinde yerel olarak gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BATMAN °C, 18°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 18°C
Çok bulutlu, sağanak yağışlı, öğle saatlerinden sonra yerel olarak gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 17°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

MARDİN °C, 15°C
Çok bulutlu, sağanak yağışlı, öğle saatlerinden sonra yerel olarak gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji hava durumu istanbul Ankara izmir Hava durumu raporu

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Ne kötüsünden bahsediyorsun sen editör!!! Yağmur yağacakki bereket olacak. Yağmur yağmasa içeceğin suyu, yiyeceğin hububatı nereden bulacan sen? Millete gaz verme. Allah'a isyana sevk etme. Akıllı ol akıllı..
istanbul da istanbul başka kent yok memlekette
ALLAH niğmet veriyor, siz felaket diyorsunuz sizi ALLAHA havale ediyorum
kar mı yağacak
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