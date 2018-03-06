İstanbul-hava-durumu-raporunda-hafta-sonu-sürprizi!-İşte-Meteoroloji-son-hava-durumu-tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, internet sitesinden illerin son hava durumu raporunu yayınladı. Binlerce kişi 'Bu hafta sonu havalar nasıl olacak' sorusunun yanıtını internette ararken, hava durumuna ilişkin sürpriz Meteoroloji'den geldi. Hafta sonu İstanbul'da güneşli havanın hakim olacağı belirtilirken, hava sıcaklığının Cumartesi günü 13 ila 15 derece arasında olacağı kaydedildi. İstanbul'da bugün ise, yer yer sağanak yağışlı olacak. Ankara'da bugün hava gök gürültülü sağanak yağışlı olurken, İzmir'de çok bulutlu ve sağanak yağışlı hakim olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen hava durumu raporlarını ve son dakika haberlerini mynet.com'dan takip edebilirsiniz.

İSTANBUL HAVA DURUMU - METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ



İstanbul hava durumuna göre, hafta başında başlayan sağanak yağmur etkisini Cuma gününe kadar sürdürecek. Cuma günü ise hava bulutlu olurken, Cumartesi günü yerini güneşli havaya bırakacak.

İstanbul'da bugün hava parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı ise 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgar ise Güney ve Güneybatı (Lodos) yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli (30-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. Perşembe günü ise İstanbul ve yurdun genelinde sağanak yağış bekleniyor.