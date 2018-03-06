İstanbul-hava-durumu-raporunda-hafta-sonu-sürprizi!-İşte-Meteoroloji-son-hava-durumu-tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, internet sitesinden illerin son hava durumu raporunu yayınladı. Binlerce kişi 'Bu hafta sonu havalar nasıl olacak' sorusunun yanıtını internette ararken, hava durumuna ilişkin sürpriz Meteoroloji'den geldi. Hafta sonu İstanbul'da güneşli havanın hakim olacağı belirtilirken, hava sıcaklığının Cumartesi günü 13 ila 15 derece arasında olacağı kaydedildi. İstanbul'da bugün ise, yer yer sağanak yağışlı olacak. Ankara'da bugün hava gök gürültülü sağanak yağışlı olurken, İzmir'de çok bulutlu ve sağanak yağışlı hakim olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen hava durumu raporlarını ve son dakika haberlerini mynet.com'dan takip edebilirsiniz.
İSTANBUL HAVA DURUMU - METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ
İstanbul hava durumuna göre, hafta başında başlayan sağanak yağmur etkisini Cuma gününe kadar sürdürecek. Cuma günü ise hava bulutlu olurken, Cumartesi günü yerini güneşli havaya bırakacak.
İstanbul'da bugün hava parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı ise 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgar ise Güney ve Güneybatı (Lodos) yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli (30-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. Perşembe günü ise İstanbul ve yurdun genelinde sağanak yağış bekleniyor.
YURT GENELİNDE HAVA SICAKLIĞI
Kuzey kesimlerde 4 ila 8 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar'ın ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege ve Marmara'nın güney ve batısında yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Rüzgarın Ege ve Marmara'nın güney ve batısında yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi beklendiğinde yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli olunması gerekmektedir.
İL İL HAVA DURUMU RAPORU - METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Yapılan son değerlendirmelere göre; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları dışında kalan tüm bölgelerimizin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yağmur ve sağanak, öğle saatlerinden sonra Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa çevrelerinde yerel olarak gök gürültülü sağanak, Bitlis, Hakkari, Van ve Ağrı çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur ve yüksekleri kar şeklinde olması bekleniyor.
MARMARA
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve batı kesimlerinde güneybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
BURSA °C, 21°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ÇANAKKALE °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
YALOVA °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 15°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
AYDIN °C, 20°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı
İZMİR °C, 20°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı
UŞAK °C, 15°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 23°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 20°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
KAHRAMANMARAŞ °C, 18°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı
MERSİN °C, 21°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, öğle saatlerinden sonra yerel olarak gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİSEHİR °C, 16°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
KAYSERİ °C, 15°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
KONYA °C, 19°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Sinop dışında bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 14°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı, öğle saatlerinden sonra yerel olarak gök gürültülü sağanak yağışlı
KARABUK °C, 18°C
Çok bulutlu ve yağmurlu
SİNOP °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 17°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, iç kesimlerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ARTVİN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmurlu
ÇORUM °C, 12°C
Çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, güney kesimleri ile zamanla bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yağmur ve sağanak, Bitlis, Van, Hakkari ve Ağrı çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor.
ELAZIĞ °C, 15°C
Çok bulutlu ve yağmurlu
ERZURUM °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
IĞDIR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu
MALATYA °C, 15°C
Çok bulutlu ve yağmurlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu ve bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, öğle saatlerinden sonra Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinde yerel olarak gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BATMAN °C, 18°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı
DİYARBAKIR °C, 18°C
Çok bulutlu, sağanak yağışlı, öğle saatlerinden sonra yerel olarak gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 17°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı
MARDİN °C, 15°C
Çok bulutlu, sağanak yağışlı, öğle saatlerinden sonra yerel olarak gök gürültülü sağanak yağışlı
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