İstanbul-hava-durumu-raporunda-sağanak-uyarısı!-İşte-Meteoroloji'nin-son-hava-tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son hava durumu tahminlerini açıkladı. İstanbul hava durumu raporuna göre, İstanbul'da bugün sağanak yağış etkili olacak. Ankara ve İzmir'de de gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, Karadeniz, Ege ve İç Anadolu'da hava sıcaklığı 6 ila 10 derece artacak. İSTANBUL HAVA DURUMU - 5 GÜNLÜK



İstanbul'da bugünden başlayan sağanak yağışın 7 Mart Çarşamba gününe kadar sürmesi bekleniyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İstanbul ve çevresinde lodos şeklinde kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına yaşanması tahmin ediliyor. Saatte hızı 50-70 ile 80 kilometreye kadar çıkması beklenen fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı. METEOROLOJİ'DEN KRİTİK UYARI



Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile İzmir, Manisa, Uşak, Kütahya, Aksaray, Bingöl, Muş, Erzurum, Ağrı ile Şanlıurfa çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, Marmara, Kıyı Ege, Batı Karadeniz ve Samsun çevrelerinde yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Erzurum, Ağrı ve Hakkari çevrelerinde yer yer karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere; Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusu ile İstanbul çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI NASIL OLACAK?



Kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede (6 ila 10 derece) artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Batı Karadeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç Kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına (50-70 km/saat, yer yer 90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI



Yağışların; Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusu ile İstanbul çevrelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (su baskını, sel, yıldırım tehlikesi, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI



Yapılan son değerlendirmelere göre; 03.03.2018 Cumartesi günü; Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Batı Karadeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç Kesimlerinde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına (50-70 km/saat, yer yer 90 km/saat) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İL İL HAVA DURUMU RAPORU



MARMARA



Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusu ile İstanbul çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın; güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına (50-70 km/saat, yer yer 90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. BURSA 11°C, 20°C Parçalı çok bulutlu sağanak yağışlı, öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak yağışlı ÇANAKKALE 13°C, 17°C Parçalı çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı İSTANBUL 9°C, 16°C Parçalı çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. YALOVA 9°C, 18°C Parçalı çok bulutlu sağanak yağışlı, öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak yağışlı EGE



Parçalı ve çok bulutlu, İzmir, Manisa, Uşak ve Kütahya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak kıyı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına (50-70 km/saat, yer yer 80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 15°C Parçalı çok bulutlu AYDIN °C, 21°C Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı İZMİR °C, 20°C Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı UŞAK °C, 156°C Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı AKDENİZ



Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Kahramanmaraş çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına (50-70 km/saat, yer yer 80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor ADANA °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu ANTALYA °C, 20°C Parçalı çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı KAHRAMANMARAŞ °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar sağanak yağışlı MERSİN °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu İÇ ANADOLU



Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusu ile Aksaray çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına (50-70 km/saat, yer yer 80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.