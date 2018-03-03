İstanbul-hava-durumu-raporunda-sağanak-uyarısı!-İşte-Meteoroloji'nin-son-hava-tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son hava durumu tahminlerini açıkladı. İstanbul hava durumu raporuna göre, İstanbul'da bugün sağanak yağış etkili olacak. Ankara ve İzmir'de de gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, Karadeniz, Ege ve İç Anadolu'da hava sıcaklığı 6 ila 10 derece artacak.
İSTANBUL HAVA DURUMU - 5 GÜNLÜK
İstanbul'da bugünden başlayan sağanak yağışın 7 Mart Çarşamba gününe kadar sürmesi bekleniyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İstanbul ve çevresinde lodos şeklinde kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına yaşanması tahmin ediliyor. Saatte hızı 50-70 ile 80 kilometreye kadar çıkması beklenen fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.
METEOROLOJİ'DEN KRİTİK UYARI
Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile İzmir, Manisa, Uşak, Kütahya, Aksaray, Bingöl, Muş, Erzurum, Ağrı ile Şanlıurfa çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, Marmara, Kıyı Ege, Batı Karadeniz ve Samsun çevrelerinde yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Erzurum, Ağrı ve Hakkari çevrelerinde yer yer karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere; Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusu ile İstanbul çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI NASIL OLACAK?
Kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede (6 ila 10 derece) artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Batı Karadeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç Kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına (50-70 km/saat, yer yer 90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların; Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusu ile İstanbul çevrelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (su baskını, sel, yıldırım tehlikesi, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Yapılan son değerlendirmelere göre; 03.03.2018 Cumartesi günü; Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Batı Karadeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç Kesimlerinde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına (50-70 km/saat, yer yer 90 km/saat) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
İL İL HAVA DURUMU RAPORU
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusu ile İstanbul çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın; güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına (50-70 km/saat, yer yer 90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
BURSA 11°C, 20°C
Parçalı çok bulutlu sağanak yağışlı, öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANAKKALE 13°C, 17°C
Parçalı çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 9°C, 16°C
Parçalı çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
YALOVA 9°C, 18°C
Parçalı çok bulutlu sağanak yağışlı, öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, İzmir, Manisa, Uşak ve Kütahya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak kıyı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına (50-70 km/saat, yer yer 80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 15°C
Parçalı çok bulutlu
AYDIN °C, 21°C
Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 20°C
Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
UŞAK °C, 156°C
Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Kahramanmaraş çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına (50-70 km/saat, yer yer 80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor
ADANA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 20°C
Parçalı çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı
KAHRAMANMARAŞ °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar sağanak yağışlı
MERSİN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusu ile Aksaray çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına (50-70 km/saat, yer yer 80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 15°C
Parçalı çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
ESKİSEHİR °C, 17°C
Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
KAYSERİ °C, 15°C
Parçalı çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
KONYA °C, 17°C
Parçalı çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak, öğle saatlerinden sonra yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına (50-70 km/saat, yer yer 80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor
BOLU °C, 15°C
Parçalı çok bulutlu, yağmur ve sağanak, öğle saatlerinden sonra yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KARABÜK °C, 19°C
Parçalı çok bulutlu, yağmur ve sağanak, öğle saatlerinden sonra yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar, Samsun çevrelerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına (50-70 km/saat, yer yer 80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor
ARTVİN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇORUM °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, güney ve batısı ile Bingöl, Muş, Erzurum, Ağrı ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, Erzurum, Ağrı ve Hakkari çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
ELAZIĞ 3°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
ERZURUM -7°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karlakarışık yağmur yüksekleri kar yağışlı
IĞDIR 0°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA 4°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusu ile Şanlıurfa çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BATMAN °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
DİYARBAKIR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 16°C
Parçalı bulutlu
MARDİN °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
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