HABER

İstanbul hava durumu raporunda sağanak uyarısı! İşte Meteoroloji'nin son hava tahminleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.03.2018 08:02 | Son Güncelleme

İstanbul'da bugün (3 Mart Cumartesi) havalar nasıl olacak? İstanbul hava durumunu açıklayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için uyarı verdi. Bugün İstanbul'da havanın parçalı çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Ankara ve İzmir'de ise hava bugün parçalı çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. Hava durumu raporu ve Meteoroloji'nin verdiği güncel bilgiler haberimizde

İstanbul hava durumu raporunda sağanak uyarısı! İşte Meteoroloji'nin son hava tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son hava durumu tahminlerini açıkladı. İstanbul hava durumu raporuna göre, İstanbul'da bugün sağanak yağış etkili olacak. Ankara ve İzmir'de de gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, Karadeniz, Ege ve İç Anadolu'da hava sıcaklığı 6 ila 10 derece artacak.

İSTANBUL HAVA DURUMU - 5 GÜNLÜK

İstanbul'da bugünden başlayan sağanak yağışın 7 Mart Çarşamba gününe kadar sürmesi bekleniyor.

İstanbul-hava-durumu-raporunda-sağanak-uyarısı!-İşte-Meteoroloji'nin-son-hava-tahminleri

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İstanbul ve çevresinde lodos şeklinde kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına yaşanması tahmin ediliyor. Saatte hızı 50-70 ile 80 kilometreye kadar çıkması beklenen fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

METEOROLOJİ'DEN KRİTİK UYARI

Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile İzmir, Manisa, Uşak, Kütahya, Aksaray, Bingöl, Muş, Erzurum, Ağrı ile Şanlıurfa çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, Marmara, Kıyı Ege, Batı Karadeniz ve Samsun çevrelerinde yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Erzurum, Ağrı ve Hakkari çevrelerinde yer yer karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere; Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusu ile İstanbul çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI NASIL OLACAK?

Kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede (6 ila 10 derece) artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Batı Karadeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç Kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına (50-70 km/saat, yer yer 90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusu ile İstanbul çevrelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (su baskını, sel, yıldırım tehlikesi, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre; 03.03.2018 Cumartesi günü; Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Batı Karadeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç Kesimlerinde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına (50-70 km/saat, yer yer 90 km/saat) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İL İL HAVA DURUMU RAPORU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusu ile İstanbul çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın; güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına (50-70 km/saat, yer yer 90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

BURSA 11°C, 20°C

Parçalı çok bulutlu sağanak yağışlı, öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE 13°C, 17°C

Parçalı çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 9°C, 16°C

Parçalı çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

YALOVA 9°C, 18°C

Parçalı çok bulutlu sağanak yağışlı, öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, İzmir, Manisa, Uşak ve Kütahya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak kıyı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına (50-70 km/saat, yer yer 80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 15°C

Parçalı çok bulutlu

AYDIN °C, 21°C

Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 20°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

UŞAK °C, 156°C

Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Kahramanmaraş çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına (50-70 km/saat, yer yer 80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor

ADANA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı

KAHRAMANMARAŞ °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar sağanak yağışlı

MERSİN °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusu ile Aksaray çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına (50-70 km/saat, yer yer 80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 15°C

Parçalı çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİSEHİR °C, 17°C

Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

KAYSERİ °C, 15°C

Parçalı çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA °C, 17°C

Parçalı çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak, öğle saatlerinden sonra yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına (50-70 km/saat, yer yer 80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor

BOLU °C, 15°C

Parçalı çok bulutlu, yağmur ve sağanak, öğle saatlerinden sonra yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KARABÜK °C, 19°C

Parçalı çok bulutlu, yağmur ve sağanak, öğle saatlerinden sonra yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar, Samsun çevrelerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına (50-70 km/saat, yer yer 80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor

ARTVİN °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇORUM °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, güney ve batısı ile Bingöl, Muş, Erzurum, Ağrı ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, Erzurum, Ağrı ve Hakkari çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

ELAZIĞ 3°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

ERZURUM -7°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karlakarışık yağmur yüksekleri kar yağışlı

IĞDIR 0°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA 4°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusu ile Şanlıurfa çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BATMAN °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 16°C

Parçalı bulutlu

MARDİN °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

DİĞER İLLERİN HAVA DURUMU RAPORUNU ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Siyaset gündemine bomba gibi düşen ziyaret!Siyaset gündemine bomba gibi düşen ziyaret!
Türkiye'ye geçen Yunan askerleri gözaltında!Türkiye'ye geçen Yunan askerleri gözaltında!
Eğlence mekanını kurşunladı! Selfie çekip babasına attıEğlence mekanını kurşunladı! Selfie çekip babasına attı
Cepheden ailesine yolladı! Cepheden ailesine yolladı!
4 küçük çocuk belediye otobüsünü çaldı! 4 küçük çocuk belediye otobüsünü çaldı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul İstanbul hava durumu Meteoroloji Ankara izmir

En Çok Okunan Haberler

Puhu Tv’den yeni yasaya hazırlık: ‘Fi ve Çi'nin geçmiş bölümleri buzlanıyor!

Puhu Tv’den yeni yasaya hazırlık: ‘Fi ve Çi'nin geçmiş bölümleri buzlanıyor!

Selami Şahin'in eşi Didem Şahin'den olay sözler!

Selami Şahin'in eşi Didem Şahin'den olay sözler!

IŞİD'e katılmak için Suriye'ye gitmedi diye kocası tarafından defalarca bıçaklandı

IŞİD'e katılmak için Suriye'ye gitmedi diye kocası tarafından defalarca bıçaklandı

Afrin şehidinin babası kapıyı açıp, eşine böyle seslendi!

Afrin şehidinin babası kapıyı açıp, eşine böyle seslendi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’nin Menbiç teklifini açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’nin Menbiç teklifini açıkladı

Prezervatif isyanı: Çok küçük geliyor

Prezervatif isyanı: Çok küçük geliyor

İlginizi Çekebilir

Afrin şehidinin babası kapıyı açıp, eşine böyle seslendi!

Afrin şehidinin babası kapıyı açıp, eşine böyle seslendi!

Org. Hulusi Akar: Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak

Org. Hulusi Akar: Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak

Edirne'de gözaltına alınan 2 Yunan askeri tutuklandı

Edirne'de gözaltına alınan 2 Yunan askeri tutuklandı

Afrin'den unutulmayacak fotoğraf

Afrin'den unutulmayacak fotoğraf

Türkiye genelinde operasyon! İstanbul'da 39 ilçe didik didik aranıyor

Türkiye genelinde operasyon! İstanbul'da 39 ilçe didik didik aranıyor

Okuyucu Yorumları 2 yorum
palavracı at bakalım
44 yılın en kurak yılına bak barajlar taşmak uzere nasıl olsa kurak deyıp elektrığe zam yaptılar HES leri dahı çalıştırmıyorlar çok yerde
Diğer Haberler
Müftü Güven: “Alim, bilgisiyle cihat eden kimsedir”

Müftü Güven: “Alim, bilgisiyle cihat eden kimsedir”

Başkan Can, “Amacımız şehrimizde huzur ve kardeşliği sağlamaktır”

Başkan Can, “Amacımız şehrimizde huzur ve kardeşliği sağlamaktır”

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! 28 Şubat mağdurlarına iade-i itibar

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! 28 Şubat mağdurlarına iade-i itibar

Kaçakçılardan göçmenlere akılalmaz işkence!

Kaçakçılardan göçmenlere akılalmaz işkence!

Balaban güven tazeledi

Balaban güven tazeledi

Kars’ta yollar buz pistine döndü

Kars’ta yollar buz pistine döndü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.