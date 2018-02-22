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İstanbul hava durumuna ilişkin Meteoroloji'den uyarı! Haritada görüntülendi, yaklaşıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2018 09:34 | Son Güncelleme

İstanbul hava durumu raporuna ilişkin son bilgi Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden geldi. Son hava tahmin raporuna göre, İstanbul'da hava bugün çok bulutlu ve aralıklı yağmur şeklinde olacak. Hava durumunda yine, İstanbul'a doğru yaklaşmakta olan yağış, meteoroloji radarına da yansıdı. Meteoroloji hava durumuna ilişkin son bilgileri haberimizden öğrenebilirsiniz.

İstanbul hava durumuna ilişkin Meteoroloji'den uyarı! Haritada görüntülendi, yaklaşıyor

İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il hava durumu raporu yayımlandı. Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz'in batısı, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Van, Bitlis, Eskişehir, Karabük, Bartın, Kastamonu, Karabük ile Şırnak ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Hakkari çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar, Ege ve Batı Akdeniz kıyı kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olmak üzere Muğla'nın Bodrum, Marmaris ve Datça ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde 1 ila 3 derece artacak. Rüzgar, genellikle güney yönlerden, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul hava durumu raporuna göre, bugün hava çok bulutlu ve yağışlı olacak. Yağış 26 Şubat Pazartesi'ne kadar devam edecek. Hava sıcaklığı ise Pazartesi günü 5 dereceye kadar düşecek.

İstanbul-hava-durumuna-ilişkin-Meteoroloji'den-uyarı!-Haritada-görüntülendi,-yaklaşıyor-haber-son-dakika

İL İL HAVA DURUMU RAPORU - 5 GÜNLÜK HARİTA

İstanbul hava durumuna ilişkin Meteoroloji'den uyarı! Haritada görüntülendi, yaklaşıyor

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 12

İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 9

İzmir: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 19

Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 11

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 12

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 4

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 14

DİĞER İLLERİN HAVA DURUMU RAPORUNU GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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Meteoroloji istanbul İstanbul hava durumu Ankara izmir

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Kar yağdırma kurumu olmalı kar yağması insanoğlunun elinde olmalı istediğimiz zaman kar yağdırabilmeliyiz yoksa allah babadan hayır gelmez bize kuraklık çekeriz kuraklık çekmek istemiyosak allahı ekarte edip kar yağmasının insanoğluna bağlı olması için elimizden geleni yapmalıyız
bu kar yağmaz var mısın iddaaya myney ekibi ben yağmaz dedimmi yağmaz.
son dakika haberi şok şok şok diye telefonları öttürdüğünüz habere bakın..Yapmayın etmeyin sanki İstanbula 2 yılda bir yağmur yağıyormuş gibi..insanları sayfanızda onlime yapmak için daha iyi son dakika haberleri bulun..YAKIŞMIYOR
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