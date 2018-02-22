İstanbul hava durumuna ilişkin Meteoroloji'den uyarı! Haritada görüntülendi, yaklaşıyor

İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il hava durumu raporu yayımlandı. Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz'in batısı, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Van, Bitlis, Eskişehir, Karabük, Bartın, Kastamonu, Karabük ile Şırnak ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Hakkari çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar, Ege ve Batı Akdeniz kıyı kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olmak üzere Muğla'nın Bodrum, Marmaris ve Datça ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde 1 ila 3 derece artacak. Rüzgar, genellikle güney yönlerden, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.
İSTANBUL HAVA DURUMU
İstanbul hava durumu raporuna göre, bugün hava çok bulutlu ve yağışlı olacak. Yağış 26 Şubat Pazartesi'ne kadar devam edecek. Hava sıcaklığı ise Pazartesi günü 5 dereceye kadar düşecek.
İL İL HAVA DURUMU RAPORU - 5 GÜNLÜK HARİTA
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 12
İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 9
İzmir: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16
Adana: Parçalı ve çok bulutlu 19
Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 11
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 12
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 4
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 14
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