İstanbul hava durumuyla ilgili Meteoroloji'den kritik uyarı!

İstanbul hava durumu raporuna ilişkin son bilgiler Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden geldi. Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya, Çanakkale ve İzmir çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinin hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında nemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey ve Kıyı Ege'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu 13

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 17

İzmir: Çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı 16

Adana: Az bulutlu 18

Antalya: Parçalı bulutlu 18

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 20

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 16

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu -1

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu 13