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İstanbul hava durumuyla ilgili Meteoroloji'den kritik uyarı!

GÜNCEL HABERLERİ | 03.02.2018 09:04 | Son Güncelleme

Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili kritik bir açıklama geldi. Son bilgilere göre, İstanbul'da bugün hava parçalı bulutlu ve 17 derece. Ankara'da ise hava az bulutlu 13 derece iken, İzmir'de çok bulutlu ve 16 derece. İl il hava durumu raporunu haberimizden öğrenebilirsiniz.

İstanbul hava durumuyla ilgili Meteoroloji'den kritik uyarı!

İstanbul hava durumu raporuna ilişkin son bilgiler Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden geldi. Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya, Çanakkale ve İzmir çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinin hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında nemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey ve Kıyı Ege'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu 13
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 17
İzmir: Çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı 16
Adana: Az bulutlu 18
Antalya: Parçalı bulutlu 18
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 20
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 16
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu -1
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu 13

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İSTANBUL'DA ŞİDDETLİ RÜZGAR HAVA TRAFİĞİNİ ETKİLEDİ

Akşam saatlerinden itibaren etkili olan rüzgar, İstanbul'daki hava trafiğini de etkiledi. Atatürk Havalimanına iniş yapacak bazı tarifeli uçaklar, şiddetli rüzgar nedeniyle bir süre havada tur attı. Bazı uçaklar ise havalimanına iniş yapamayarak, pisti pas geçti.

Hava trafiğindeki aksama nedeniyle seferlerde yaklaşık 1 saati bulan gecikmeler meydana geldi. Havalimanında iniş ve kalkış yapacak uçaklar arasındaki mesafe de önlem için artırıldı. İniş için bekleyen uçaklar, Atatürk Havalimanındaki hava trafiğinde zaman zaman yoğunluk oluşturdu.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
kritik uyarı ne fena gelen ne ?????
saat 9:12 ve gayet normal hava.5kez kar alarmı verdiniz hiç biri tutmadı.ne ekipmanınız ne personelinizde iş yok.
yaz esintisi gibi.
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