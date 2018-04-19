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İstanbul hava sahasında korku dolu dakikalar! Pilotun hamlesi faciayı önledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2018 17:05 | Son Güncelleme

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan havalanan uçağın pilotu kuş sürüsüyle karşılaşınca otomatik pilottan çıkarak manevra yapmak zorunda kaldı.

İstanbul hava sahasında korku dolu dakikalar! Pilotun hamlesi faciayı önledi

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan havalanan bir uçağın pilotu kuş sürüsüyle karşılaşınca uçağı otomatik pilottan çıkararak manevra yapmak zorunda kaldı. Pilotun bu hamlesi olası bir tehlikeyi önledi.

"AYNI FİLMLERDEKİ GİBİ"

Pilot o anları, Hava Trafik Kontrol Merkezi'ne bildirdi. Kalkıştan hemen sonra kuşlara çarpmamak için manevra yapan pilot, "Sürüler var oto pilottan çıkıp manevra yapmak zorunda kaldık, bilginiz olsun. Kalktıktan sonra 2 bin feet'e (600 metre) geçerken belki 50 tane büyük kuş sürüsü çıktı karşımıza aynı filmlerdeki gibi, oto pilottan çıkıp manevra yapmak zorunda kaldık demin kalkan uçakları uyarırsanız iyi olur" bilgisini paylaştı.

"KULEYİ UYARACAĞIM"

Hava Trafik Kontrol Merkezi görevlisi de, "Anlaşıldı efendim Gökçen Kule'yi uyaracağım" cevabını verdi. Uçaklara en çok çarpan kuş türlerinin başında martı ve leylekler geliyor. Yaklaşık 6 kilogramlık bir kuşun saatte 300 kilometre ile giden uçağa çarpma etkisi 550 kilogramlık kuvvete eşdeğer olduğu uzmanlar tarafından belirtiliyor.

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Sabiha Gökçen pilot kuş sürüsü istanbul

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Uçak ürettik mi abi uçak .. Seçim yaklaştı ..
pilotluk da çok kutsal bir meslek bence Allah kolaylık versin hepsine
pilotluk işini yapmış extra kahraman olmaya gerek yok. uçağı otopilot kullanacaksa pilota gerek yok zaten. Siz bakkaldan çokonat aldığınızda bravo bakkal çokonatı eliyle verdi diyormusunuz. En basit haliyle sıradan bir görev yapmış. Pilot hakkında kahramanlık filmi çevirseydiniz vay beee nasılda direksiyonu gırdı billa az daa guşa çarpacahtıh.
pilotların eline birer tane poze çıkartıp camdan ateş ediyolarmış falan) sonra bi telsiz anonsu) kule kule ! üç tane ördek indirdim aşağıdan alın dönüşte portakallı ördeği hazır edin tamam!))))
seçimler yaklaştı kedidir o kedi
bir turk pilotu bin ucaga bedeldir.
resimde görülen cep telefonu mu :D hani uçaklarda yasaktı :)
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