HABER

 İSTANBUL - (havadan görüntülerle) BÜYÜK YANGINDAN 3 AY SONRA...

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2018 13:57 | Son Güncelleme

  Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangının üzerinden 3 ay geçti.

- Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin son durumu havadan görüntülendi

Ali AKSOYER-Özgür Deniz KAYA-Yılmaz BEZGİN / İSTANBUL (DHA)
Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangının üzerinden 3 ay geçti. Yangının büyümesine neden olduğu tespit edilen dış cephe kaplamaları sökülmeye devam ediyor. Her gün binlerce kişiyi ağırlayan hastanenin çevresinde kapalı olması nedeniyle şu anda sessizlik hâkim.
Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 5 Nisan'da çıkan yangında korku dolu anlar yaşanmıştı. İtfaiye raporuna göre, atık cam şişe kumbarasının yanındaki çöplerin tutuşması sonucu çıkan yangın bir anda büyümüş ve binanın dış cephe kaplamalarının tutuşmasıyla üst katlara sıçramıştı. İçeride bulunan hastalar, personel ve çevrede bulunanların yardımıyla hızla dışarı çıkarılırken, facianın eşiğinden dönülmüştü.

DIŞ CEPHE KAPLAMALARI SÖKÜLÜYOR
Yapılan incelemeler sonucu dış cephe izolasyon malzemelerinin değiştirilmesine karar verildi. Bu amaçla binanın tüm dış cephe kaplamaları sökülmeye devam ediyor. Hastanenin bulunduğu Karayolları Mahallesi esnafı ise çalışmaların bir an önce bitirilip, açılışı beklediklerini söyledi.

"GÖZLE GÖRÜLÜR BİR ÇALIŞMA VAR"
Çalışmaların hızlandırılmasını isteyen eczacı Erdi Bardak ise, "Hastanenin 2 ay sonra açılacağı söyleniyor. Durumdan esnaf çok etkilendi" ifadelerini kullandı.
Bir başka esnaf da, "Bugün gözle görülür bir çalışma var. Kurban Bayramı'ndan sonra teslim edeceklerini söylüyorlar. Esnaf olarak umutla bekliyoruz"" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:
---------------
-Hastanenin havadan görüntüleri
-Hastaneden ve çevresinden detaylar
-Esnaf ve mahalleli ile röportajlar
-Muhabir anonsları

PARTNERİran'ın zengin çocuklarının paylaşımı sosyal medyayı karıştırdı!İran'ın zengin çocuklarının paylaşımı sosyal medyayı karıştırdı!
Son dakika: TSK, Zeytindalı Harekatı'nın bilançosunu açıkladı! 4519 terörist öldürüldü Son dakika: TSK, Zeytindalı Harekatı'nın bilançosunu açıkladı! 4519 terörist öldürüldü
Bartın Irmağı'na yine yunus girdiBartın Irmağı'na yine yunus girdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Beşiktaş'ta istifa depremi!

Beşiktaş'ta istifa depremi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığında dikkat çeken detay! İşte borçlu olduğu tek iş adamı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığında dikkat çeken detay! İşte borçlu olduğu tek iş adamı...

Tarihin en büyük ticaret savaşı şiddetleniyor! Çin'den misilleme geldi!

Tarihin en büyük ticaret savaşı şiddetleniyor! Çin'den misilleme geldi!

Yeni doğan bebeğin kimliği artık eve gelecek

Yeni doğan bebeğin kimliği artık eve gelecek

Son KHK ile 10 binden fazla kişi ihraç edilecek iddiası!

Son KHK ile 10 binden fazla kişi ihraç edilecek iddiası!

İlginizi Çekebilir

Son KHK ile 10 binden fazla kişi ihraç edilecek iddiası!

Son KHK ile 10 binden fazla kişi ihraç edilecek iddiası!

Eski 1. Ordu Komutanı Hurşit Tolon, dolandırıcıların kurbanı oldu

Eski 1. Ordu Komutanı Hurşit Tolon, dolandırıcıların kurbanı oldu

Yazar Ahmet Ümit'ten canlı yayında tepki çekecek sözler: Türkiye’de orgazmı bilen kadın sayısı kaç?

Yazar Ahmet Ümit'ten canlı yayında tepki çekecek sözler: Türkiye’de orgazmı bilen kadın sayısı kaç?

Hintli dolar milyarderi 3 bin 500 çalışanına İstanbul tatili hediye etti

Hintli dolar milyarderi 3 bin 500 çalışanına İstanbul tatili hediye etti

Evli kadınla yasak aşk yaşadı! Görüntülerini kocasına atınca...

Evli kadınla yasak aşk yaşadı! Görüntülerini kocasına atınca...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Katil koca anlattı, mahkeme buz kesti! 'Gel sana sevgilimi göstereyim'

Katil koca anlattı, mahkeme buz kesti! 'Gel sana sevgilimi göstereyim'

Son dakika: TSK, Zeytindalı Harekatı'nın bilançosunu açıkladı! 4519 terörist öldürüldü

Son dakika: TSK, Zeytindalı Harekatı'nın bilançosunu açıkladı! 4519 terörist öldürüldü

Bartın Irmağı'na yine yunus girdi

Bartın Irmağı'na yine yunus girdi

Pamukkale'de sıcak hava balonu kent merkezine sürüklendi

Pamukkale'de sıcak hava balonu kent merkezine sürüklendi

Ünlü tatlıcıya silahlı saldırı!

Ünlü tatlıcıya silahlı saldırı!

Eylül Yağlıkara vahşetinde pes dedirten ayrıntı!

Eylül Yağlıkara vahşetinde pes dedirten ayrıntı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.