İstanbul HDP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçimleri HDP listesi

HDP, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) verdi.
HDP, listelerinde sürpriz isimlere yer verdi. Peki İstanbul HDP milletvekili adayları kim oldu? Hangi isimler listeye girdi? İstanbul HDP milletvekili adayları kimler?
İşte YSK'ya verilen liste
1-PERVİN BULDAN
2-MUSA PİROĞLU
3-ERKAN BAŞ
4-EROL KATIRCIOĞLU
5-SEMA UÇAR
1-AHMET ŞIK
2-OYA ERSOY
3-HÜDA KAYA
4-MUSTAFA AVCI
5-TÜLAY KORKUTAN
1-TURGUT ÖKER
2-DİLŞAT CANBAZ KAYA
3-HAKKI SARUHAN OLUÇ
4-ALİ KENANOĞLU
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