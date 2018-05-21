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İstanbul HDP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçimleri HDP listesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 22:16 | Son Güncelleme

HDP, 24 Haziran erken seçim milletvekili aday listesini açıkladı. Listede İstanbul HDP milletvekili adaylarının isimleri merak konusu oldu. İşte HDP'nin seçim 2018 için YSK'ya verdiği milletvekili listesinde yer alan İstanbul adayları. İstanbul HDP milletvekili adayları kimlerden oluşuyor?

İstanbul HDP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçimleri HDP listesi

HDP, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) verdi.

İSTANBUL HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI KİMLER?

HDP, listelerinde sürpriz isimlere yer verdi. Peki İstanbul HDP milletvekili adayları kim oldu? Hangi isimler listeye girdi? İstanbul HDP milletvekili adayları kimler?

İşte YSK'ya verilen liste

HDP İSTANBUL 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1-PERVİN BULDAN
2-MUSA PİROĞLU
3-ERKAN BAŞ
4-EROL KATIRCIOĞLU
5-SEMA UÇAR

HDP İSTANBUL 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1-AHMET ŞIK
2-OYA ERSOY
3-HÜDA KAYA
4-MUSTAFA AVCI
5-TÜLAY KORKUTAN

HDP İSTANBUL 3. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1-TURGUT ÖKER
2-DİLŞAT CANBAZ KAYA
3-HAKKI SARUHAN OLUÇ
4-ALİ KENANOĞLU

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