İSTANBUL (AA) - İstanbul tarihçisi Haldun Hürel, "İstanbul herkesi mıknatıs gibi çekiyor. İstanbul'a benzer bir şehir yok, halbuki olmalı. Son 10 senedir yapılan onarımlar hiç bir dönemde yapılmadı. Tarihi yarımada 20 kilometreden küçük ama Çin seddinden önemli." dedi.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Acıbadem Üniversitesi ve İstanbul Gedik Üniversitesi'nde İstanbul'un tarihi üzerine ders veren Hürel, Yeni Dünya Vakfı'nda düzenlenen Babıali Enderun Sohbetlerine konuk oldu.

"Haldun Hürel'den İstanbul Masalları" başlıklı bir konuşma yapan Hürel, tarihi eserlerin restorasyon çalışmalarına ilişkin, "Son 10 senedir yapılan onarımlar hiçbir dönemde yapılmadı." dedi.

Onarım çalışmalarının farklı çeşitleri olduğunu anlatan Hürel, restorasyon, restitüsyon ve rekonstrüksiyon çalışmalarına dair, "Başlarındaki 're' tekrar demektir, tekrar onarmak, bozuk yerlerini tekrar yenilemek veya rekonstrüksiyon yani tamamen kopmuş gitmiş, hiç olmayan bir yapıyı yeniden ihya etmek." dedi.

- "Küçücük bir ilçe ama dünyanın en değerli tarih alanı"