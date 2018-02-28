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İstanbul için donduran tahmin: Sıcaklık 1 saatte 10 derece düşecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2018 07:50 | Son Güncelleme

Havaforum sitesine göre, İstanbul'da sıcaklık 1 saatte 10 derece birden düşecek ve özellikle akşam saatlerinde İstanbullular kar yağışıyla birlikte oldukça sert bir havayla karşılaşacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yağış uyarısını video bültenle duyurması ise dikkat çekti.

İstanbul için donduran tahmin: Sıcaklık 1 saatte 10 derece düşecek

1 SAATTE SICAKLIK 10 DERECE DÜŞECEK

Hava Forum sitesinin haberine göre, İstanbul'da sıcaklık değerlerinin kar sınırının ötesinde olması sebebiyle öğlen saatlerine kadar yağışlar yağmur şeklinde görülecek. Ancak öğleden sonra rüzgarın karayele dönmesiyle birlikte Balkanlardaki Sibirya kökenli kutup soğukları İstanbul’a giriş yapmaya başlayacak. Soğuk havanın hızlı bir şekilde İstanbul’a giriş yapmasıyla birlikte il genelinde sıcaklıklar 1 saat içerisinde yer yer 10 derece birden düşecek. Öğleden sonra ve özellikle akşam saatlerinde İstanbullular kar yağışıyla birlikte oldukça sert bir havayla karşılaşacak.

METEOROLOJİ'DEN KRİTİK UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Yarın sabah ilk saatlerden itibaren İstanbul’un yeni sistemin etkisi altına gireceği ve gün boyu zaman zaman kuvvetli olması beklenen sağanak yağışların, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışına döneceği tahmin edilmektedir.

METEOROLOJİ İLK KEZ BUNU YAPTI: VİDEO İLE UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yağış uyarısını bu kez video bültenle duyurdu. İstanbul'a kar uyarısı yaptı.

Kar yağışının Perşembe sabah saatlerine kadar etkili olduktan sonra yerini soğuk bir havaya bırakarak terk etmesi beklenmektedir. İstanbul’da Çarşamba gecesi, Perşembe günü ve Cuma sabah saatlerine kadar hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi beklendiğinden buzlanma don olayı meydana geleceğinden trafik de meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Şubat ayında havaların mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklarla geçmesi üzerine bir çok bölgede meyve ağaçları çiçeklenmişti. Kayısıdan, elmaya, şeftali ve turunçgillere kadar milyonlarca meyve ağacı yalancı bahara kanıp çiçek açtı. Bu dönemde üreticilerin en büyük korkusu ise don yaşanmasıydı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü akşam saatlerinde kötü haberi verdi. Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, yarın gece saatleri ile Perşembe sabah saatlerinde Trakya ve Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinde kuvvetli don beklendiği belirtildi. Marmara, İç Ege, İç Anadolu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Batı Karadeniz kıyılarında ise Perşembe günü hafif ve orta şiddette dün olayı beklendiği ifade edildi.

Perşembe gecesi ile Cuma sabah saatlerinde Trakya, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinde kuvvetli don, Marmara, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde hafif ve orta şiddette don olayı beklenmesiyle nedeniyle dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

Türkiye’nin yıllık ortalama 4 milyon tonu bulan narenciye üretiminin yüzde 25’ini karşılayan Adana’da, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde gitmesi sonucu ağaçların çiçek açması üreticiyi endişelendirmişti. Seyhan Ziraat Odası İkinci Başkanı Cahit İncefikir, son haftalarda 22 dereceyi bulan hava sıcaklığının sert çekirdekli meyve ağaçlarının çiçek açmasına, narenciye ağaçlarının ise tomurcuk vermesine neden olduğunu söyledi.

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İncefikir, “Ağaçlar havaların sıcak gitmesi nedeniyle çiçek açtı, Korkumuz bundan sonra olabilecek soğuklar. Hiç temenni etmediğimiz olmaması için dua ettiğimiz soğukların şu anda oluşmuş olan tomurcukları çok büyük zarar vereceği ve sert çekirdeklilerde de mevcut çiçekleri yakacağından çekiniyoruz” demişti.

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN KUVVETLİ FIRTINA UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın (Çarşamba günü) 04.00-22.00 saatleri arasında Ankara genelinde kuvvetli fırtına uyarısında bulundu. Vatandaşların, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, 28.02.2018 Çarşamba günü 04.00-22.00 saatleri arasında ilimiz genelinde güney ve güneybatı, zamanla batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer kısa süreli fırtına beklendiği bildirilmektedir. Bu çerçevede kuvvetli rüzgar ve fırtınanın meydana getireceği olumsuzluklara karşı ‘ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler’ vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.

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istanbul Meteoroloji kar yağışı

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Okuyucu Yorumları 19 yorum
hadi bu defa şaşırtın bizi...!
hiç tutmuyor valla kar dıyorsun yapmur yagıyor yagmur dıyosun güneş acıyor benım tahmınlerım daha iyi tutuyor valla
adamlar zorla karı getircek ya.
hastayım sana mynet
hep kandırıyon ya
yav he he yalancı coban gibi oldunuz sayin hava tahmincileri ????????
hep aynı haber ama ortada bişey yok...
sanki türkiye ıstanbuldan ibaret ya hep aı haber..
akp sanırım meteoloji yede cemaati doldurdu o yüzden birşey tutturamıyorlar
şn iyi ağmur yağıyor:)
ya he he
bunların hava durumundan haberi yokki..bu hava durumu tahminini kim yapıyorsa artık
yağmayacak yine boşuna beklemeyin
devlet meteroloji sitesinde zaten sürekli vidyolu yorum var ilk değilki bu haberi abartmayın..
busene 20 defa yalanlarınıza inanıp belediyeler tonlarca tuz yığın yollara kepçeleri hazır ettiler o kadar masraf defelarca boşa gitti meteoloji de çalışan bi boka bilmeyen işe yaramazlar derhal istifa edip ben sizden daha güzel tahminde bulunuyorum yaźın akp oraya imam hatipleri cemaatleri doldurdu sanırım o yüzden boş tahminler oluyor
hadi bakalım demet akalın :)))
mynet yaptı yapacağını yine
@alex3490 yağcak mı
dunyanin sonu geliyo vala oyle bi anlatiyosunuz ki.
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