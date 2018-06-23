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İSTANBUL İÇİN GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK UYARISI

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2018 11:42 | Son Güncelleme

Erhan TEKTEN - İSTANBUL DHA Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için gökgürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Erhan TEKTEN - İSTANBUL DHA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için gökgürültülü sağanak uyarısında bulundu.
Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Bugün öğle saatlerinde İstanbul'da meydana gelmesi beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (10-25 mm) olması beklendiğinden, meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir" denildi.

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