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İstanbul için kar yağışı uyarısı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2018 14:16 | Son Güncelleme

Son günlerin en merak edilen 'İstanbul'a kar ne zaman yağacak?' sorusuna yanıt Meteoroloji'den geldi. İstanbul için yapılan son dakika uyarısında Meteoroloji İstanbul için tarih verdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre, çarşamba gününden itibaren Marmara Bölgesinde etkili olan yağışlar, 25 Şubat pazar günü İstanbul'da yerini karla karışık yağmura bırakacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu tahminlerine göre şubat ayı bitmeden İstanbul'a kar yağacak.

İSTANBUL İÇİN SON TAHMİN

19 Şubat'ta is İstanbul'da kar bekleniyor. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı yurdun batı kesimlerinde 1 ila 3 derece azalacak, diğer yerlerde 2 ila 4 derece artması bekleniyor. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güneybatı kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısında yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 12
İstanbul: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu 10
İzmir: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 16
Adana: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 20
Antalya: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinde doğu ilçeleri hafif sağanak yağışlı 21
Samsun: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu 10
Trabzon: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 9
Erzurum: Parçalı bulutlu 4
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 15

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteorolojiden son dakika hava durumu uyarısıİstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteorolojiden son dakika hava durumu uyarısı
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Okuyucu Yorumları 10 yorum
Azıcık kar yağacakmış sabahtan beri haber yapıyosunuz bi yeter ya insanları oyalamayın boş haberlerle
Biz bıktık siz bıkmadınız. O güne dikkat, bugüne dikkat... Yemiyoruz arkadaşım. Gelsin, gelirse de hoş gelsin. Tek derdimiz buydu sanki, bütün İstanbul kenetlenmiş kar bekliyor, he.
Evet kenetlenip kar beklemiyorlar belki ama bir sure daha kar yagmazsa istanbul ve diger marmara bolgesindeki sehirler icin ciddi bir su sorunu yasanacagi asikar, barajlarda su seviyesi her gecen gun dusuyor ve barajlari dolduracak en onemli etken kar
Meterolojininde guvenirliligine hayran kaldim "Bu defa kesin" saka gibi :)
Kar yağsa bu seferde kabüs diyorsunuz.
şubat 19 oldu 'ne yagmur 'ne kar 'ne soğuk hiç bişey yok
biraz havalar soğudu diye karmı gelecek diyorsunuz kar gelmeyecek arkadaş daha öncede yazmıştım mart ayına girdiğimizde gönlünüzden dileğinizi isteyin
şimdi sevgili okurlar bir hava durumu yorumuda ben yapıyorum 4 ay sonra kesin yaz gelecek
sizin vereceğiniz hava durumu haberlerıne sokayım. kım hazırlıyor lan bunu
Şiştik artık Türkiye'de bir tek İstanbul var ya yok saat 4e dikkat kıl tüy yün Kardeşim İstanbul'a kar yağmazz çünkü doğal devinim değişti doğanın İstanbul 'a uyguladığı yapı değişti neden?
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