İstanbul için kar yağışı uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu tahminlerine göre şubat ayı bitmeden İstanbul'a kar yağacak.
İSTANBUL İÇİN SON TAHMİN
19 Şubat'ta is İstanbul'da kar bekleniyor. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı yurdun batı kesimlerinde 1 ila 3 derece azalacak, diğer yerlerde 2 ila 4 derece artması bekleniyor. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güneybatı kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısında yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı bulutlu 12
İstanbul: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu 10
İzmir: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 16
Adana: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 20
Antalya: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinde doğu ilçeleri hafif sağanak yağışlı 21
Samsun: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu 10
Trabzon: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 9
Erzurum: Parçalı bulutlu 4
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 15
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