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İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2018 19:19 | Son Güncelleme

İl genelinde yarın öğle saatlerine kadar aralıklarla ve yerel olarak kuvvetli sağanak bekleniyor

İstanbul genelinde yarın öğle saatlerine kadar aralıklarla ve yerel olarak kuvvetli sağanak beklendiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, İstanbul'da bu akşam saatlerinden itibaren beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın, il genelinde yarın öğle saatlerine kadar aralıklarla ve yerel olarak kuvvetli olacağının tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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Anahtar Kelimeler:
meteorolojik uyarı sağanak

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