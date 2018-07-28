İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Anadolu Yakası'nda, 12.00 ila 14.00 arasında kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmeler ve radar verileri kapsamında, İstanbul'un Anadolu Yakası'nda beklenen gök gürültülü sağanak yağışların 12.00-14.00 saatleri arasında kuvvetli (21-50 Kg/m2) olacağı belirtildi.
Açıklamada, beklenen kuvvetli yağış nedeniyle meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu riski ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
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