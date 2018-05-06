İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da beklenen kuvvetli yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli olması istendi.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kentin güney ve doğu ilçelerinde görülecek sağanağın akşam saatlerine kadar kuvvetli olması, akşam saatlerinde zayıflaması ve gece saatlerinde etkisini arttırarak tekrar kuvvetlenmesinin beklendiği belirtildi.
Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısı yapıldı.
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