İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, İstanbul'da kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, İstanbul çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanağın bugün 21.40 - 23.30 saatleri arasında Boğaz çevresi ve Avrupa Yakası başta olmak üzere yerel olarak kuvvetli olacağı belirtildi.

Vatandaşlardan sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

