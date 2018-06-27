İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı

İSTANBUL (AA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.
Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, 21.40-23.30 saatleri arasında İstanbul'da Boğaz çevresi ve Avrupa Yakası başta olmak üzere etkili olan yağışın ardından 23.30-01.00 arasında Marmara Denizi üzerinden gelen yeni bir yağışlı kütlenin şehirde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış şeklinde devam edeceği belirtildi.
Açıklamada, vatandaşlardan sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
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