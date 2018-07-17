İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı

ANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığı Acil Durum Yönetim Merkezince, İstanbul için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Merkezden yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son meteorolojik değerlendirmelerine göre yarın İstanbul'da görülecek gök gürültülü sağanağın yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi.

Yağış dolayısıyla meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu ve su hortumu risklerine karşı ilgililerle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

